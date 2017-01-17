Google признала неустранимый аппаратный дефект в смартфоне Google Pixel

Компания Google признала аппаратную природу искажения звука в смартфонах Google Pixel. Это значит, что вендор не сможет решить проблему с помощью программного обновления. Одновременно компания перестала возвращать деньги за бракованные модели, предлагая вместо этого стандартное гарантийное обслуживание.

Google раскрыла характер проблем со звуком в Google Pixel

Команда поддержки Google подтвердила в ответ на прямое обращение, что проблема с динамиком смартфона Google Pixel носит не программный, а аппаратный характер. Письмо Google с этим сообщением было опубликовано пользователем ресурса Reddit Марк Бакман (Mark Buckman), известным под ником badmark.

Из этого следует, что проблему невозможно устранить, выпустив соответствующее обновление или сменив прошивку на устройстве. Искажение звука проявляется только на полной громкости динамика, и все, что можно сделать с помощью обновления – это ограничить максимальную громкость устройства.

Ранее Google обещала решить проблему и предлагала возврат денег владельцам бракованных смартфонов. Сейчас компания советует просто воспользоваться гарантийным обслуживанием, как сообщается в том же письме. Обслуживание включает в себя замену устройства на точно такое же, у которого могут быть такие же проблемы.

Дефект динамика Google Pixel

О проблеме с динамиком Google Pixel стало известно в декабре 2016 г., когда пользователь Reddit Марк Бакман выложил видеоролик, где тестировал динамик с помощью приложения Perfect Piano. Приложение выводит на экран смартфона клавиши, похожие на клавиши фортепиано или синтезатора, которые должны издавать музыкальные звуки при нажатии.

При быстром нажатии клавиш на экране Google Pixel, смартфон издает музыкальные звуки вперемешку с громким треском и статическим шумом. В ролике было протестировано несколько аппаратов, и проблема обнаружилась у каждого. Она возникает только на максимальной громкости и не касается воспроизведения звука через наушники. У протестированных для сравнения смартфонов Apple и Samsung проблема не была обнаружена.

Дефект динамика Google Pixel был обнаружен на нескольких подряд протестированных аппаратах

Результаты тестов Бакмана были подтверждены самостоятельными исследованиями различных ИТ-изданий, в том числе Mashable. Этот же ресурс сообщил о жалобах на статические шумы и помехи при воспроизведении звука на Google Pixel, которые поступали от владельцев устройств с октября 2016 г. Пользователь Pixel XL Райан Лестейдж (Ryan Lestage) утверждал на официальном сообществе владельцев Pixel, что помехи возникают при воспроизведении звука в приложениях Chrome, Facebook, TuneIn Radio, YouTube и других.

Изначально проблема считалась программным изъяном, однако обновление Android, например, с версии 7.1 до версии 7.1.1 ее не устраняло. На прямой запрос Google ответила, что «активно работает над устранением проблемы». Помимо бракованного динамика, у смартфонов Google Pixel возникают проблемы с камерой, а также при подключении к мультимедийными системами автомобилей. Также некоторые пользователи жалуются на периодические зависания устройства.

Возможности Google Pixel

Google Pixel – это первый смартфон, выпущенный под собственным брендом Google. Аппарат был представлен в октябре 2016 г. Он позиционируется как серьезный конкурент последним моделям смартфонов Samsung и Apple. Примечательные особенности модели – наличие голосового помощника Google Assistant, выдающиеся характеристики камеры и расширенные возможности виртуальной реальности.

Google Pixel оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), флагманский Pixel XL имеет 5,5-дюймовый экран с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Оба аппарата созданы на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821 и оснащены 4 ГБ оперативной памяти, а также встроенным хранилищем, в зависимости от модели, на 32 ГБ или 128 ГБ.

Основная камера смартфонов имеет разрешение 12 МП с «крупными» 1,55-мкм пикселями и оснащена оптической системой с апертурой f/2.0, фазовым автофокусом и системой оптической стабилизации. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Емкость аккумулятора Google Pixel составляет 2770 мАч, у модели Pixel XL батарея мощнее – 3450 мАч.