Конференция CNews: «Рынок BI 2017»

2 марта 2017 г. в Москве CNews Conferences и CNews Analytics проведут конференцию «Рынок BI 2017».

Российский рынок бизнес-аналитики можно назвать зрелым, и он продолжает развиваться даже в условиях экономической нестабильности.

Более того, сложившаяся ситуация играет в пользу бизнес-аналитики – ведь именно такие решения помогают получить оперативную информацию по ситуации в компании, отрасли или экономике в целом, принять обоснованные управленческие решения, требующие подробного анализа ситуации, проведения оперативных расчетов и моделирования различных сценариев развития событий.

Наиболее востребованы отечественными компаниями классические BI-решения. Задачи моделирования и прогнозирования с помощью BI готовы решать лишь некоторые крупные заказчики. При этом они все чаще обращают внимание на российские продукты или решения на базе Open Source.

Каковы основные тенденции мирового рынка BI?

В чем особенности российского рынка BI?

Какие возможности BI наиболее востребованы предприятиями различных секторов экономики?

Насколько российские разработчики могут конкурировать с мировыми вендорами?

Каковы основные сложности внедрения BI на предприятиях?

Каких бизнес-преобразований требует внедрение таких решений?

Какое влияние на развитие рынка BI оказывают мобильность и большие данные?

Какие новые возможности предоставляют BI-решения бизнесу?

Каковы ключевые показатели эффективности BI?

Какие наиболее интересные проекты в этой сфере были реализованы в последнее время?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Рынок BI 2017» посвященной российскому рынку бизнес-аналитики.

На данный момент подтвердили свое участие:

Борис Михалин, начальник отдела бизнес-аналитики, INCITY (Модный континент);

Дмитрий Суровец, CIO, GE Oil & Gas;

Юрий Селиванов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, Сбербанк-Технологии;

Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);

Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;

Зумрат Мурадова, Business analyst - Project Manager, Shell Neft;

Владимир Громов, исполнительный директор, начальник управления, департамент информационных технологий, банк «Ренессанс Кредит».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.