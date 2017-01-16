ФРИИ вложился в проект, в 5 раз снижающий цену рекламы в Facebook

ФРИИ инвестировал 15 млн руб. в Leadza Optimizer – оптимизатор рекламы для Facebook, который позволяет снизить стоимость одного действия пользователя на странице рекламодателя до 5 раз. Это происходит за счет перебрасывания рекламного бюджета на те группы объявлений, для которых спрогнозирован лучший результат. У сервиса «нет конкурентоспособных аналогов» в России, утверждают разработчики.

ФРИИ инвестирует в Leadza Optimizer

Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) инвестирует 15 млн руб. в оптимизатор рекламы в Facebook, который снижает цену рекламы до 5 раз. Программа, получившая название Leadza Optimizer, была разработана стартапом Leadza, выпускником акселератора ФРИИ. Продукт предназначен для оптимизации рекламных бюджетов, которые расходуются в Facebook и Instagram.

Цена действий пользователя

По утверждению разработчиков, Leadza Optimizer позволяет таким образом перераспределять бюджет, чтобы получать за те же деньги максимально возможное количество действий пользователя на странице рекламодателя. Это позволяет добиться снижения стоимости CPA («цена за действие») до 5 раз, что подтверждено маркетинговым исследованием типа А/В, сообщает основатель Leadza Виктория Виноградова.

При этом стоимость использования Leadza Optimizer составляет для клиента от 5% до 20% бюджета рекламной кампании. Средний чек достигает порядка 50 тыс. руб. Оплату Leadza рассчитывает по сетке ключевых показателей эффективности (KPI). То есть, чем меньше цена действия пользователя на странице рекламодателя, тем больший процент берет Leadza. Технология лучше всего показала себя на бюджетах от 300 тыс. руб. в месяц на рекламу в Facebook, утверждают в компании.

Ход работы

С помощью машинного обучения Leadza Optimizer анализирует ход прежних рекламных кампаний, делает прогноз по главным рекламным метрикам и на основании этого раз в сутки перераспределяет бюджет между активными группами объявлений текущей кампании.

При этом бюджетные средства не просто перебрасываются на те группы объявлений, где исторически сложился низкий показатель CPA, как это иногда делается при ручной оптимизации бюджета. Вместо этого средства получают те группы, успешность которых в будущем подтверждена прогнозом программы.

Leadza Optimizer предназначен для оптимизации рекламных бюджетов, которые расходуются в Facebook и Instagram

Leadza Optimizer работает со всеми типами стандартных действий пользователя на странице рекламодателя: «Перейти», «Купить», «Добавить в корзину» и другими. При этом можно снизить цену какого-то конкретного, критически важного CPA, в том числе регистрации на сайте, добавления в корзину или покупки.

По мысли СТО проекта Олега Пличко, важным конкурентным преимуществом Leadza Optimizer является доступ к сервису через Facebook Messenger, который связывается с Facebook Ads Manager. Подключение занимает несколько минут, управление осуществляется с помощью отправки сообщений боту.

Сфера применения

Leadza отмечает, что оптимизатор может быть использован в рабочей практике рекламных агентств, в сфере электронной коммерции или в сегменте оптимизации рекламы мобильных приложений. По утверждению компании, сервисом «пользуются 5 российских интернет-магазинов, несколько крупных рекламных агентств, один ведущий разработчик мобильных приложений и зарубежный дейтинг-проект». Уточнить названия компаний-клиентов Leadza отказалась.

Российский рынок рекламы в социальных медиа ФРИИ оценивает в 10 млрд руб., отмечая, что 15-25% этих средств тратится на повышение эффективности рекламы. Это и есть потенциальный рынок Leadza Optimizer.

Полученные от ФРИИ инвестиции Leadza собирается потратить на исследования и продвижение продукта за рубежом. В феврале 2017 г. начнется тестирование сервиса в США, Индии и Турции.

При этом общемировой рынок рекламы в соцсети Facebook достигает $29 млрд. Более 50% этой суммы приходится на США, где уже стартовала первая рекламная кампания с применением Leadza Optimizer. На вопрос Cnews, какая компания ее осуществляет, в Leadza не ответили.

Аналогичные продукты

По словам инвестиционного менеджера ФРИИ Никиты Юрьева, «в России у сервиса нет конкурентоспособных аналогов».

Из зарубежных аналогов Leadza Optimizer разработчики называют решение Aitarget, где есть функция «automation rules», которая позволяет включать и выключать группы объявлений в зависимости от их эффективности и перераспределять бюджет. В Leadza считают, что недостатком этого и подобных решений является то, что пользователь сам задает максимальный показатель CPA. Если CPA группы объявлений окажется выше или ниже оптимального, средства будут перераспределяться неэффективно.

Более точным аналогом Leadza Optimizer является продукт Predictive Budget Allocation от компании Smartly, который тоже использует машинное обучение и тоже автоматически перераспределяет средства раз в сутки. Отличие заключается только в математических моделях и алгоритмах. Кроме того, Leadza настаивает, что с ее решением проще работать, так как оно не требует подключения всего пакета услуг и перехода на сторонний интерфейс. Можно просто подключить рекламный аккаунт через Leadza Bot и включить оптимизацию.