Названы самые модные тренды в сфере хранения данных

В 2017 г. на рынке корпоративного хранения и восстановления данных флеш-память продолжит набирать популярность. Также ожидается дальнейшее распространение гиперконвергентных систем. Рост числа атак программ-вымогателей и другого вредоносного ПО приведет к внедрению новых технологий шифрования данных.

Флеш-носители продолжат наступление в 2017 г.

Компания Kroll Ontrack, которая специализируется на восстановлении данных, опубликовала свой прогноз касательно новых трендов в сфере хранения и восстановления данных, которые станут актуальными в 2017 г. Эксперты ожидают ряда изменений в технологиях, используемых дата-центрами, внедрения новых решений для шифрования данных, а также более активной работы над обеспечением безопасности корпоративной информации.

Среди прочего, аналитики предсказывают, что технология флеш-памяти продолжит набирать популярность в сфере хранения масштабных объемов данных. «Наши персональные устройства становятся все меньше, имея возможность хранить все больше данных, и это также относится к решениям для хранения корпоративной информации. Флеш-память продолжает изменять рынок огромными темпами. Хотя стоимость SSD-носителей все еще превышает цену более традиционных жестких дисков, многие предприятия уже переходят на гибридные решения».

В наступившем году продолжат набирать популярность гиперконвергентные системы в ИТ-инфраструктуре

В Kroll Ontrack отмечают рост обращений клиентов, которые нуждались в восстановлении данных с гибридного носителя, на 239% с 2014 г. По мнению экспертов, на сегодняшний день флеш-память чаще всего используется в сочетании с несколько устаревшей HDD-технологией для уменьшения расходов. Однако предприятия хорошо осознают преимущества технологии, которая является более быстрой, предлагает более значительные объемы доступной памяти и потребляет меньше энергии.

Гиперконвергентные системы внедряют все чаще

Также эксперты прогнозируют, что в наступившем году продолжат набирать популярность гиперконвергентные системы в ИТ-инфраструктуре. Если в 2015 г. внедрение гиперконвергентных систем обозначалось как инновационный тренд, то сейчас данная технология постепенно становится повсеместно распространенным решением.

«Несмотря на высокую сложность, эти новые системы предлагают более интуитивный пользовательский интерфейс. Они в целом проще в настройке и управлении с первого раза. Это позволяет организациям нанимать менее продвинутых в техническом плане сотрудников для управления гиперконвергентными системами хранения данных», — отметили представители Kroll Ontrack.

Программы-вымогатели продолжат атаковать предприятия

Помимо этого, аналитики ожидают продолжения распространения программ-вымогателей, которые стали одним из основных трендов в сфере ИТ-безопасности в прошлом году. Жертвами такого рода вредоносного ПО могут быть как индивидуальные пользователи, так и разного рода организации, включая государственные и общественные учреждения.

Распространение программ-вымогателей и других вредоносных решений приведет к увеличению популярности внедрения современных решений для шифрования данных среди всех организаций, в первую очередь — государственных и финансовых, а также учреждений сферы здравоохранения. Как следствие, более значительную роль во внедрении различных корпоративных ИТ-решений будут играть специалисты по безопасности.