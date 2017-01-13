Владельцы iPhone и iPad взбунтовались против основ экосистемы Apple

Американский суд поставил точку в многолетней тяжбе между владельцами iPhone и компанией Apple, ограничившей их право на скачивание приложений для смартфонов из источников кроме App Store.

Антиконкурентная практика

Покупатели приложений для iPhone могут судиться с Apple из-за монополизации компанией этого рынка – сейчас пользователи смартфона могут приобретать приложения только в App Store. Как пишет Reuters, такое решение в минувший четверг вынес апелляционный суд США.

По мнению служителей юристов, ограничения в покупке приложений приводят к росту цен на них. Первый иск, оспаривающий монополию Apple на приложения для iPhone, был подан еще в 2012 г.

Магазин приложений App Store - центр экосистемы Apple. Всю историю существования iPhone и iPad легальная (не требующая взлома ОС) установка приложений на эти устройства допускается исключительно из этого магазина. Официально это ограничение компания объясняет заботой о безопасности пользователей.

Группа пользователей, обратившаяся в суд, назвала эту практику «антиконкурентной».

Пользователям iPhone разрешили покуситься на магазин App Store - самую основу экосистемы Apple

Представители Apple в суде заявили, что судиться с ними нет смысла, так как в App Store содержатся приложения не только Apple, но и сторонних разработчиков. Цены на приложения устанавливают сами разработчики, компания просто берет комиссию с продаж. Таким образом, по мнению юристов, монополии Apple на приложения и связанного с этим повышения цен нет. В итоге суд первой инстанции встал тогда на сторону Apple.

Пользователи требуют снижения цен

Как отмечает ресурс San Francisco Gate, сегодня разработчики платят за право размещения их продукта в App Store 30% от цены, и, словам истцов-потребителей, эта комиссия в итоге обходится владельцам iPhone «в сотни миллионов долларов».

Эти доводы накануне признал судья 9 окружного апелляционного суда США Уильям Флетчер (William A. Fletcher), постановивший, что пользователи могут оспаривать ограничения компании. «Apple является дистрибьютором приложений для iPhone, продавая их конечным потребителям через App Store», - написал в своем решении судья. В Apple не стали комментировать вердикт.

«Очевидное решение вопроса состоит в том, чтобы разрешить людям скачивать приложения там, откуда они хотят, это приведет к открытому рынку и снижению цен», - заявили Reuters представитель истцов Марк Рифкин (Mark C. Rifkin) из юридической компании Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz. Альтернативой, по словам юриста, могла бы стать выплата Apple компенсации владельцам iPhone, чей бюджет пострадал из-за разницы в цене приложений.

В 2016 г. Apple столкнулась с антимонопольным преследованием и в России. Компанию заподозрили в завышении цен на iPhone в российской рознице. Летом 2016 г. ФАС возбудила в отношении компании административное производство, обвинив ее в координации цен на свои смартфоны в розничных сетях. Внимание антимонопольщиков привлекла стоимость iPhone 6, iPhone 6s, а также iPhone 7.