В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana

Nissan намерен использовать в своих автомобилях виртуального интеллектуального помощника Cortana от Microsoft. Одновременно Nvidia представила систему искусственного интеллекта для автомобилей, которая может распознавать движения губ и глаз водителя. Разработкой уже заинтересовались Audi и Mercedes-Benz.

Nissan нужен искусственный интеллект от Microsoft

Президент альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуального помощника Cortana, создана Microsoft для операционной системы Windows 10.

Cortana использует технологию искусственного интеллекта с целью изучения предпочтений водителя. Виртуальный помощник поможет наилучшим образом построить маршрут, напомнит о назначенных встречах, поставит наиболее приятную музыку и т.д.

Cortana содержит модуль распознавания речи для того, чтобы понимать голосовые инструкции водителя. Также виртуальный помощник может подстраивать под предпочтения различных водителей одной автомашины – это потребуется, например, для автомобилей, используемых в сервисах каршеринга (совместного использования автомобилей).

Microsoft создала целый набор встроенных сервисов для автомобилей - Connected Vehicle Platform, которая работает на базе облачной платформы Microsoft Azure. Именно эту платформу и намерен использовать альянс Nissan-Renault, заявил Карлос Гон на выставке CES.

Интеллектуальная аудио-система

Кроме того, Nissan представил интеллектуальную аудио-систему для автомобилей, разработанную компанией Bose. Система позволяет водителю разобраться в большом количестве звуков, которые есть в машине: оповещения систем безопасности, сообщения от навигатора, звонки, которые поступают через Bluetooth и т.д.

«Интеллектуальный» автомобиль Nissan на выставке CES 2017

Система Bose делает приоритетными звуковые оповещения от неразвлекательных сервисов. При этом звонок, который поступает через Bluetooth, будет в первую очередь слышен водителю – чтобы не отвлекать других пассажиров.

ИТ в автомобилях

Прошедшая в Лас-Вегасе выставка Consumer Electronic Show (CES) ознаменовалась большим вниманием к автомобильной индустрии. Свои стенды представили традиционные автомобильные гиганты – Nissan, Ford, Mercedes-Benz, Toyota, Honda.

Многие ИТ-компании - Nvidia, Qualcomm, Blackberry - в значительной мере посвятили свои стенды встроенным решениям для автомобилей.

Nvidia распознает движения глаз и губ водителя

Со своей стороны, гендиректор Nvidia Джен-Сон Янг (Jen-Hsun Huang) провел презентацию решений в области искусственного интеллекта для автомобилей. Система AI Co-Pilot предназначена для помощи водителю.

Система предполагает установку четырех видео-камер по разные стороны автосалона. AI Co-Pilot, распознав лицо водителя, может следить за движения его глаз и головы. Если, например, в какой-то момент водитель отвлечется от дороги, а на встречу ему будет двигаться другое транспортное средство, система автоматически определит данную ситуацию и предупредит водителя.

Также AI Co-Pilot может распознавать движение губ водителя. Это поможет системе распознавать голосовые команды с высокой точностью. Система работает на базе Nvidia DRIVE PX 2 – встроенной платформы для автомобилей с поддержкой искусственного интеллекта.

В рамках CES компания Nvidia заключила соглашения о партнерстве с двумя автопроизводителями – Audio и Mercedes-Benz. Речь идет о внедрении в автомашины систем искусственного интеллекта от Nvidia. Машины от Audio, управляемые с помощью искусственного интеллекта, должны появится к 2020 г.

Стенд BlackBerry, в свою очередь, был полностью посвящен встроенным решениям для автомобилей. После продажи своего подразделения по производству смартфонов BlackBerry полностью сконцентрировалась на ранее приобретенной корпорацией операционной системы QNX, которая исторически предназначалась для автомобильного рынка.