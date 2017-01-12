Рассекречены подробности о будущем флагмане Samsung Galaxy S8
Тайное стало явным
В сети появились новые возможные изображения готовящегося к выпуску самого ожидаемого смартфона года - Galaxy S8 южнокорейской компании Samsung.
Как пишет BGR, Изображения будущего гаджета неожиданно обнародовала американская компания Ghostek, производящая чехлы для iPhone и Samsung Galaxy.
На своем официальном сайте объявила о продаже водозащитных чехлов для Galaxy S8 по цене около $60. На картинках в чехлах частично видны и сами смартфоны.
Журналисты отмечают, что изображения подтверждают часть уже распространившейся информации о смартфоне. В частности, изогнутый super AMOLED-дисплей действительно занимает значительную часть фронтальной части гаджета, а внизу отсутствует кнопка Home.
Кроме того, журналисты не увидели на задней панели смартфона сканера отпечатка пальца, что означает, что он может быть вмонтирован в сам дисплей. Источник, знакомый с производством Samsung, подтвердил BGR, что дизайн картинок Ghostek основан на реальных технических параметрах устройства, полученных от южнокорейских производителей.
Случаи, когда производители чехлов для смартфонов случайно обнародуют информацию о будущих гаджетах, не редки. К примеру, такое регулярно происходит с новыми моделями iPhone компании Apple.
Слухи о S8
Напомним 5 января 2017 г. в интернете появился предположительный снимок S8 (или его прототипа), выложенный в китайской соцсети Weibo. Снимки также демонстрировали огромный изогнутый дисплей смартфона и отсутствие кнопки внизу.
В СМИ звучали версии о том, что Galaxy S8 будет иметь две версии с разными размерами дисплея. Скорее всего, в нем не будет стандартного 3,5-мм разъема для наушников. Работать смартфон будет, предположительно, на процессоре Exynos 9000, 6 ГБ оперативной памяти, девайс будет оснащен мощными камерами. Эксперты не исключают, что в комплекте со смартфоном будут продаваться очки виртуальной реальности.
Проверить достоверность этой информации пользователи смогут довольно скоро. Ожидается, что официально Samsung представит свой новый смартфон Galaxy S8 на специальной пресс-конференции в феврале или марте 2017 г., предваряя его мировой релиз, который, возможно, состоится в апреле.