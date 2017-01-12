Рассекречены подробности о будущем флагмане Samsung Galaxy S8

Производитель смартфонных чехлов Ghostek опубликовал дизайн своей продукции для Galaxy S8. Картинки раскрыли некоторые подробности о будущем флагмане южнокорейской компании.

Тайное стало явным

В сети появились новые возможные изображения готовящегося к выпуску самого ожидаемого смартфона года - Galaxy S8 южнокорейской компании Samsung.

Как пишет BGR, Изображения будущего гаджета неожиданно обнародовала американская компания Ghostek, производящая чехлы для iPhone и Samsung Galaxy.

На своем официальном сайте объявила о продаже водозащитных чехлов для Galaxy S8 по цене около $60. На картинках в чехлах частично видны и сами смартфоны.

Журналисты отмечают, что изображения подтверждают часть уже распространившейся информации о смартфоне. В частности, изогнутый super AMOLED-дисплей действительно занимает значительную часть фронтальной части гаджета, а внизу отсутствует кнопка Home.

Кроме того, журналисты не увидели на задней панели смартфона сканера отпечатка пальца, что означает, что он может быть вмонтирован в сам дисплей. Источник, знакомый с производством Samsung, подтвердил BGR, что дизайн картинок Ghostek основан на реальных технических параметрах устройства, полученных от южнокорейских производителей.

Дизайн чехла Ghostek основан на реальных технических параметрах Galaxy S8, полученных от Samsung

Случаи, когда производители чехлов для смартфонов случайно обнародуют информацию о будущих гаджетах, не редки. К примеру, такое регулярно происходит с новыми моделями iPhone компании Apple.

Слухи о S8

Напомним 5 января 2017 г. в интернете появился предположительный снимок S8 (или его прототипа), выложенный в китайской соцсети Weibo. Снимки также демонстрировали огромный изогнутый дисплей смартфона и отсутствие кнопки внизу.

В СМИ звучали версии о том, что Galaxy S8 будет иметь две версии с разными размерами дисплея. Скорее всего, в нем не будет стандартного 3,5-мм разъема для наушников. Работать смартфон будет, предположительно, на процессоре Exynos 9000, 6 ГБ оперативной памяти, девайс будет оснащен мощными камерами. Эксперты не исключают, что в комплекте со смартфоном будут продаваться очки виртуальной реальности.

Проверить достоверность этой информации пользователи смогут довольно скоро. Ожидается, что официально Samsung представит свой новый смартфон Galaxy S8 на специальной пресс-конференции в феврале или марте 2017 г., предваряя его мировой релиз, который, возможно, состоится в апреле.