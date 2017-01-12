Конференция CNews. «Рынок облаков в России»

В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По прогнозам Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд.

Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ.

Рост доверия к облакам и осознание их экономической выгоды характерны и для России. Кроме того, на отечественном рынке дополнительным стимулом для перехода в облако является кризис, который заставляет бизнес повышать эффективность и сокращать издержки. Темпы роста российского рынка облаков составляют, по разным оценкам, от 20% до 35% в год в рублевом исчислении.

В то время как на глобальном рынке доминирующей моделью потребления облачных услуг является SaaS, в России наибольшая часть облачного «пирога» приходится на IaaS. Причина заключается в неразвитости малого бизнеса, который является основным потребителем «ПО в качестве услуги».

Безусловным лидером по внедрению облаков является розничная торговля. Кроме того, достаточно активно облака распространяются в компаниях ИТ и телекоммуникаций, а также на транспорте и в логистике. Банковские компании и производственные предприятия, которые являются «облачными лидерами» в мире, в России отстают от коллег из других отраслей.

Каковы итоги развития облачного рынка в России в 2016 г.? Как меняются модели потребления облачных сервисов? Виртуализация ЦОД Облачные сервисы Изменил ли кризис спрос на облачные услуги со стороны предприятий различного масштаба бизнеса? Удовлетворены ли заказчики уровнем облачного сервиса? Каковы перспективы публичных облаков в России? Как рассчитать эффективность облачного проекта? Какие бизнес-процессы наиболее эффективно отправить в облако? Ощущается ли на облачном рынке импортозамещение? Какие крупные облачные проекты были реализованы на российском рынке в 2016 г.? Каковы перспективы развития российского облачного рынка?

Подтвердили выступление:

Алексей Малафеев, директор предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»;

Антон Исанин, начальник управления производительности, дирекция архитектуры и стратегии Альфа-Банка;

Сергей Ерин, директор по развитию облачных сервисов LanCloud;

Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);

Александр Новиков, директор по ИТ, «Зетта Страхование»;

Никита Токарев, главный архитектор, «Сбербанк Технологии».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

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