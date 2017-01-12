Конференция CNews. «Рынок облаков в России»
В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По прогнозам Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд.
Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ.
Рост доверия к облакам и осознание их экономической выгоды характерны и для России. Кроме того, на отечественном рынке дополнительным стимулом для перехода в облако является кризис, который заставляет бизнес повышать эффективность и сокращать издержки. Темпы роста российского рынка облаков составляют, по разным оценкам, от 20% до 35% в год в рублевом исчислении.
В то время как на глобальном рынке доминирующей моделью потребления облачных услуг является SaaS, в России наибольшая часть облачного «пирога» приходится на IaaS. Причина заключается в неразвитости малого бизнеса, который является основным потребителем «ПО в качестве услуги».
Безусловным лидером по внедрению облаков является розничная торговля. Кроме того, достаточно активно облака распространяются в компаниях ИТ и телекоммуникаций, а также на транспорте и в логистике. Банковские компании и производственные предприятия, которые являются «облачными лидерами» в мире, в России отстают от коллег из других отраслей.Вопросы мероприятия:
- Каковы итоги развития облачного рынка в России в 2016 г.?
- Как меняются модели потребления облачных сервисов?
- Виртуализация ЦОД
- Облачные сервисы
- Изменил ли кризис спрос на облачные услуги со стороны предприятий различного масштаба бизнеса?
- Удовлетворены ли заказчики уровнем облачного сервиса?
- Каковы перспективы публичных облаков в России?
- Как рассчитать эффективность облачного проекта?
- Какие бизнес-процессы наиболее эффективно отправить в облако?
- Ощущается ли на облачном рынке импортозамещение?
- Какие крупные облачные проекты были реализованы на российском рынке в 2016 г.?
- Каковы перспективы развития российского облачного рынка?
Подтвердили выступление:
Алексей Малафеев, директор предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»;
Антон Исанин, начальник управления производительности, дирекция архитектуры и стратегии Альфа-Банка;
Сергей Ерин, директор по развитию облачных сервисов LanCloud;
Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);
Александр Новиков, директор по ИТ, «Зетта Страхование»;
Никита Токарев, главный архитектор, «Сбербанк Технологии».
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7-495-363-11-11, e-mail: events@cnews.ru.