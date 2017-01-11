Рассекречены фото смартфона HTC с двумя дисплеями

В интернет попали фото смартфона HTC U Ultra, релиз которого должен состояться уже завтра. Вопреки ожиданиям, у аппарата одна тыловая камера. Смартфон может стать одним из первых устройств, использующих процессор Qualcomm Snapdragon 835.

Фото HTC U Ultra утекли в соцсеть

В китайской соцсети Weibo появилось несколько фотографий смартфона HTC U Ultra в четырех цветовых решениях: белом, золотистом, синем и черном. Смартфон, релиз которого предположительно состоится 12 января 2017 г., известен также под названием Ocean Note.

В соцсети Twitter с сентября 2016 г. циркулирует информация, что Ocean – это общее название для линейки смартфонов, в которую помимо Ocean Note войдут Ocean Master и Ocean Smart. Релиз всей линейки HTC ожидается в 2017 г.

Дисплей и разъемы

Предположительно, диагональ дисплея HTC U Ultra составляет 6 дюймов, а разрешение – 2560 x 1440 пикселей (стандарт Quad HD) при плотности пикселей 489 точек на дюйм. Над основным дисплеем имеется небольшой дополнительный экран, где отображаются уведомления, уровень заряда батареи, время и дата, информация о погоде.

Корпус HTC U Ultra выполнен с использованием 2,5D-стекла: края дисплея закруглены, что создает визуальный эффект некоторой трехмерности. Сам корпус, по-видимому, сделан из металла с пластиковой или стеклянной тыловой частью. В нем отсутствует стандартный аудио-разъем 3,5 мм, но присутствует порт USB Type-C. Сканер отпечатка пальца расположен на передней панели, под экраном.

HTC U Ultra имеет дополнительный экран, где отражаются уведомления

Аппаратная основа и камеры

Аппаратной основой, согласно разным источникам, послужил недавно анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 835 или более распространенный Snapdragon 821. Разные комплектации модели будут иметь 4 Гб и более оперативной памяти, 64 Гб и более – постоянной.

HTC U Ultra в четырех цветовых решениях: белом, синем, черном и золотистом

В СМИ циркулирует информация, что тыловая камера HTC U Ultra будет двойной, с разрешением 24 Мп и 13 Мп соответственно. По другой версии, которая больше согласуется с представленными фото, тыловая камера будет одна, с разрешением 12,3 МП, лазерным автофокусом и двойной вспышкой. Фронтальной камере приписывают разрешение в 16 МП. Судя по фото, дизайн основной камеры получился «типично самсунговским», пишет ресурс Pocket Lint.

Камера HTC U Ultra успела получить прозвище «самсунговской»

HTC U Ultra оснащен аккумулятором мощностью 4000 мАч. В Twitter распространились сведения, что смартфон будет представлен в двух вариантах: на одну и на две SIM-карты. Работать он будет на платформе Android 7.0 Nougat.

Флагман HTC 10

В апреле 2016 г. HTC представила флагман HTC 10, который был полностью рассекречен за день до релиза. В СМИ отмечалось отсутствие визуальной индивидуальности у этой модели – ее легко можно спутать, например, с аппаратами Samsung. Компания сообщила, что новый дизайн, на разработку которого ушел год, был создан с учетом пожеланий пользователей.

На дополнительном экране HTC U Ultra может отражаться информация о погоде

HTC 10 оснащен дисплеем с диагональю 5,2 дюйма и разрешением Quad HD. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, объем оперативной памяти равен 4 ГБ, постоянной – 32 ГБ. Смартфон имеет батарею на 3000 мАч и порт USB-C.