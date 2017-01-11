 

Intel, Qualcomm, Google просят Трампа защитить их бизнес от Китая

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Техника
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, Текст: Валерия Шмырова

Совет по развитию науки и технике при Президенте США, в котором состоят руководители Google, Intel, Qualcomm и других компаний, просит запретить китайским вендорам поглощать американских производителей полупроводников. Дополнительные просьбы – защитить отрасль от кражи технологий со стороны Китая и убрать бюрократические препятствия для организации производства.


Обращение к Трампу

Представители американской ИТ-отрасли обратились к Дональду Трампу (Donald Trump) с просьбой защитить отечественных производителей полупроводников от конкурентов из Китая. Просьба созвучна с общим намерением Трампа принять меры против отрицательного влияния Китая на экономику США, пишет ресурс Business Insider.

Соответствующий документ был подан Советом по развитию науки и технике при Президенте США. В состав совета среди прочих входит председатель правления и бывший гендиректор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). В подготовке отчета принимали участие бывший гендиректор Intel Пол Отеллини (Paul Otellini) и действующий председатель правления Qualcomm Пол Джейкобс (Paul Jacobs), которые также состоят в совете.

Отчет формально адресован действующему президенту Бараку Обаме (Barack Obama), но руководствоваться им предстоит уже администрации Трампа, к которому в целом не очень хорошо относятся в Кремниевой долине.

Проблема поглощения

Лидеры индустрии просят президента запретить китайским компаниям покупать американских производителей чипов. В отчете они отмечают, что монополизация рынка – это большая проблема полупроводникового бизнеса. Если в 2006 г. первой пятерке производителей принадлежало 32% рынка, то сейчас их доля составляет 40%, гласит отчет. Консолидации бизнеса в одних руках способствуют слияния и поглощения. Американские полупроводниковые компании в последние пять лет ежегодно тратят на M&A около $23 млрд.

Китай, который вышел на рынок полупроводников гораздо позже, за последние 10 лет израсходовал на слияния и поглощения сопоставимую сумму – около $150 млрд из частных и государственных фондов. Авторы отчета отмечают, что приобретение или разделение иностранных компаний, в первую очередь в Японии, США и Тайване, – это один из главных методов экспансии Китая на рынке. Некоторые компании приобретаются по дешевке после дестабилизации их положения путем сговора.

Председатель правления Google Эрик Шмидт просит у Дональда Трампа защиты для производителей чипов

Кроме того, в отчете китайские производители обвиняются в том, что заставляют китайских же покупателей приобретать чипы только у них. Иностранным производителям Китай дает доступ на свой рынок только в обмен на технологии. Помимо этого, китайские компании практикуют откровенную кражу интеллектуальной собственности за рубежом.

Авторы отчета просят президента взять процесс приобретения Китаем американских компаний под контроль. В качестве примера они приводят Тайвань, который ограничил право китайских вендоров приобретать тайваньских производителей чипов или инвестировать в них. Южная Корея, в свою очередь, ужесточила правила передачи интеллектуальной собственности китайским партнерам, и кроме того, создала фонд инвестирования в полупроводниковые стартапы с капиталом в $175 млрд.

Проблема исследований

Еще одна проблема производства чипов заключается в том, что кремниевые транзисторы нельзя уплотнять до бесконечности, считают лидеры отрасли. Раньше на то, чтобы удвоить производительность полупроводников, у индустрии уходило 18-24 месяца, сейчас этот срок составляет около 30 месяцев, а вскоре это будет уже невозможно сделать. Поэтому инвесторы начинают вкладывать средства в альтернативные технологии. Кроме того, миниатюризация приводит к увеличению затрат на производство. Еще пять лет назад передовое производство чипов можно было наладить за $5 млрд, сейчас на это требуется $12 млрд.

Лидеры американской ИТ-отрасли призывают правительство активнее инвестировать в исследования. По их данным, в 2015 г. государственные траты на все ИТ-исследования и разработки в США, не связанные с оборонной промышленностью, составили $65,9 млрд. В этом же году на исследования в одной только области полупроводников в стране было потрачено $55,4 млрд преимущественно частных средств. На R&D производители полупроводников обычно тратят около 20% доходов.

Проблема регулировок

Кроме того, лидеры отрасли просят президента упростить организацию полупроводникового производства. Для этого нужно упразднить ряд бюрократических процедур и изменить процедуру выполнения федерального закона США «О чистом воздухе». Сейчас выполнение этого закона затягивает подготовку некоторых проектов в сфере полупроводников до 12-18 месяцев, что очень много для быстро меняющихся технологий. Также в отчете указана необходимость налоговой реформы, которая даст возможность заниматься производством на территории США. Подобную реформу Трамп обещал американскому бизнесу в ходе предвыборной компании.

Лидеры отрасли указывают, что промышленные регулировки Китая составлены так, чтобы дать преимущество китайским производителям полупроводников в конкуренции с американскими компаниями. Чтобы свести на нет это преимущество, американским вендорам нужна правительственная поддержка со стороны США. У китайских компаний такая поддержка есть – в 2014 г. правительством страны были разработано «Руководство по продвижению интегральных схем» (IC Promotion Guidelines), которое наметило план развития полупроводниковой отрасли до 2030 г. За реализацией программы наблюдают первые лица государства.

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