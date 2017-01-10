Чиновницу уволили за то, что не подала данные о своих аккаунтах в соцсетях

Чиновницу из Самарской области уволили за то, что при поступлении на службу она не предоставила данные о своих аккаунтах в соцсетях в соответствии с «законом Лугового-Бурматова». Требование предоставлять эти данные в процессе трудоустройства вступило в силу с июля 2016 г. У действительных чиновников есть время подать отчеты о соцсетях до 1 апреля 2017 г.

Чиновницу уволили из-за соцсетей

В Самарской области муниципальная служащая подверглась увольнению за то, что не предоставила информацию о своих аккаунтах в соцсетях и личных сайтах. Уволенная чиновница являлась служащей администрации сельского поселения Большечерниговского района Самарской области. Представление на увольнение было подано местной прокуратурой.

Прокуратура нашла незаконными действия Тельмана Абдуллаева, главы сельского поселения Краснооктябрьский. Абдуллаев принял на службу в должности специалиста администрации свою 28-летнюю дочь, которая не предоставила в процессе трудоустройства данные о страницах в соцсетях и сайтах, где размещена общедоступная информация о ее личности. Дочь Абдуллаева была уволена по итогам рассмотрения представления.

«Закон Лугового-Бурматова»

Основанием для увольнения послужило нарушение закона «О муниципальной службе в РФ». Поправки к закону, известные как «закон Лугового-Бурматова» и обязавшие чиновников отчитываться о своей жизни в соцсетях, были утверждены в июне 2016 г. Поправки коснулись также закона «О государственной гражданской службе РФ».

Дочь руководителя была уволена из муниципальной администрации на основании того, что не подала данные о своей жизни в соцсетях

Теперь чиновники при поступлении на службу обязаны предоставлять информацию обо всех страницах, которые содержат их данные, достаточные для идентификации личности. При этом работодатель имеет право по своему усмотрению обрабатывать предоставленные данные и проверять их достоверность. Закон не касается сведений, размещенных в интернете по служебной надобности.

Отчет должен охватывать последние три года перед трудоустройством в государственный или муниципальный орган. После этого следует подавать обновленную информацию ежегодно, за каждый истекший календарный год не позднее 1 апреля следующего года. Таким образом, у действительных служащих есть время на выполнение требований до 1 апреля 2017 г., но поступающие на службу могут рассматриваться как нарушители уже с июля 2016 г.

По мысли авторов поправок, чиновники должны понимать, что представляют в соцсетях не только себя, но и свое ведомство, и сознавать возможные последствия своих высказываний. Некоторые правоведы считают «закон Лугового-Бурматова» вторжением в частную жизнь госслужащего, формой давления на него, а также потенциальным фактором роста коррупции.

Громкие увольнения из-за соцсетей

Практика увольнять чиновников за высказывания определенного характера в соцсетях существовала еще до принятия поправок. Например, в 2014 г. замминистра экономразвития Сергей Беляков извинился в соцсети Facebook за заморозку пенсионных накоплений, несколько раз повторив, что ему «стыдно» за свое ведомство и попросив «прощения за глупости, которые мы делаем». Беляков был уволен с поста в течение суток.

Вице-губернатор Орловской области Александр Рявкин сообщил в начале 2015 г. в Facebook, что отмечал новогодние праздники с семьей в Чехии. Он указал название ресторана, где проходило застолье, и отдельно отметил прекрасную местную фуа-гра. На волне возмущения, вызванного постом у пользователей интернета, Рявкин ушел в отставку в феврале того же года. Он мотивировал это нежеланием вредить губернатору области, чьи рейтинги из-за этого инцидента сползли вниз.