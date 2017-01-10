«Билайн» может продать свои башни за $700 млн

«Вымпелком» близок к продаже своей башенной инфраструктуры. Покупателем может стать компания «Русские башни», сумма сделки оценивается в $700 млн.

«Вымпелком» продает башни

Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») достиг договоренности о продаже своей башенной инфраструктуры. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Покупателем, по данным агентства, станет компания «Русские башни». Сумма будущей сделки составит $700 млн, сделка должна быть закрыта во II квартале 2017 г. В «Вымпелкоме» и «Русских башнях» не стали комментировать «Интерфаксу» данный вопрос.

«Вымпелком» еще в 2015 г. начал переговоры о продаже своей башенной инфраструктуры. Тогда соответствующие активы начали переводить в отдельную компанию – «Национальная башенная компания». Речь идет примерно о 10 тыс. башен.

Продажа этой инфраструктуры является частью общей стратегии группы Vimpelcom, в которую входит «Вымпелком». Первым в группе Vimpelcom от башен избавился итальянский оператор Wind Telecommunicazioni – в начале 2015 г. он продал их за 700 млн евро.

«Мегафон» тоже продает башни, МТС - нет

О продаже своих башен думает и «Мегафон». В 2015 г. он также начал выделение соответствующей инфраструктуры в отдельную компанию – «Первую башенную компанию». В нее было передано 15 тыс. башен.

В то же время МТС, напротив, не намерена продавать башни. Президент МТС Андрей Дубовсков ранее говорил, что независимые башенные операторы могут достичь маржинальности только при условии, что их услугами пользуется сразу несколько сотовых операторов. Со своей стороны, МТС сама стала предлагать другим операторам возможность использования ее башенной инфраструктуры.

Что такое «Русские башни»

«Русские башни» - независимый башенный оператор. Инвесторами компании являются ряд зарубежных фондов, включая «Европейский банк реконструкции и развития», UFG Private Equity, Sumitomo Corporation и International Finance Corporation.