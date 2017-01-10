Apple в ближайшее время выпустит «убийцу» Google Glass

Apple делает Google Glass-киллера

Компания Apple намерена в скором времени выйти на рынок «умных» очков, и уже занимается разработкой собственного конкурента знаменитых очков Google Glass от компании Google, которые не пользовались большой популярностью на рынке после выхода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в компании.

Представители Apple пока не давали официальных комментариев по поводу этой информации. Сообщается, что недавно представители Apple обратились к ряду сторонних поставщиков для приобретения партии дисплеев, предназначенных для применения в очках со смарт-функциями. По информации источника, партия невелика, и предназначается только для внутреннего тестирования.

Очки от Apple с дополненной реальностью

По словам анонимных источников в Apple, новые «умные» очки от компании, если они действительно появятся, будут подключаться по беспроводному соединению к смартфонам iPhone, и смогут отображать на дисплее различные изображения и другую информацию. Возможно, в устройстве будет реализована некая функциональность дополненной реальности.

Как отмечают аналитики, информация о дополненной реальности добавляет достоверности информации «умным очкам» от Apple, поскольку глава компании Тим Кук (Tim Cook) во время общения с инвесторами упоминал о том, что Apple инвестировала довольно много времени и денег в технологии дополненной реальности, и планирует развивать свои наработки в дальнейшем.

«Умные очки» Apple могут появиться на публике в самом скором времени

Помимо этого, выпуск смарт-очков будет адекватным шагом для Apple, учитывая тот факт, что «умные» часы компании Apple Watch оказались сравнительно успешным продуктом на рынке, по крайней мере на текущий момент.

Недавно издание Apple Insider сообщало о том, что Apple имеет некие планы по развитию своих разработок в сфере дополненной реальности, которые включают сотрудничество с лидирующей оптической компанией Carl Zeiss. По слухам, Apple и Carl Zeiss совместно занимаются тестированием решений в данной сфере, однако пока держат их результаты в секрете.

История Google Glass

Интересно, что в Apple заинтересованы в работе над собственными «умными» очками несмотря на провал аналогичного продукта от компании Google.

Напомним, концепция очков дополненной реальности Google Glass была впервые представлена в апреле 2012 г. В течение 2013 г. руководители компании несколько раз рассказывали о проекте и неоднократно появлялись в очках на публике. Год спустя после презентации, в апреле 2013 г., первые экземпляры Google Glass (Explorer Edition) получили разработчики приложений, заказав их за $1,5 тыс. Устройство позволяет выполнять видеосъемку, снимать фото, пользоваться навигацией и SMS (при подключении к смартфону по Bluetooth).

В мае 2014 г. Google позволила приобрести экземпляр Glass любому взрослому жителю США. Вскоре в интернете начали появляться отзывы покупателей о том, что очки им быстро наскучили. Люди отмечали, что, во-первых, устройство оказалось для них абсолютно бесполезным, и, во-вторых, будучи в очках, они стали объектом насмешек.

Окружающие старались избегать пользователей Goolge Glass. Согласно задумке Google, одним из основных назначений Glass была запись важных моментов в жизни. Для этой цели они были снабжены встроенной камерой. При этом пользователь мог включить камеру совершенно незаметно для окружающих и они не могли знать, ведется ли запись.

Продажи готового устройства на рынке были запланированы на 2014 г., но с 19 января 2015 г. Google приостановила продажи тестовой версии очков Google Glass на неопределенный срок. Это решение было принято после волны критики в отношении проекта — многие комментаторы сошлись во мнении, что Google Glass представляет серьезную угрозу безопасности частной жизни.