Windows стала самой безопасной ОС. Самая «дырявая» - Android

По данным CVE Details, самой проблемной ОС по числу уязвимостей оказалась Google Android, далеко обогнав по числу багов прошлогоднего «лидера» Apple Mac OS X, многочисленные версии Linux и оставив далеко позади семейство Microsoft Windows.

ОС Android вышла в лидеры «дырявой» статистики

Согласно базе данных сайта CVE Details, отслеживающего и систематизирующего безопасность различных программных продуктов из-за ошибок кода, семейство Microsoft Windows в прошедшем году продемонстрировало наименьший уровень уязвимости среди операционных систем. «пропустив» вперед Apple Mac OS X, многочисленные версии Linux и «лидера» по числу обнаруженных уязвимостей – Google Android.

Согласно данным статистики CVE Details прошлого года, в «лидерах» по числу обнаруженных багов числились Apple Mac OS X (444 уязвимости) и iOS (387). В 2016 году эти операционные системы сместились в рейтинге топ50 наиболее уязвимого ПО на 11 и 15 места с 215 и 161 обнаруженными уязвимостями, соответственно.

Наиболее «дырявая» ОС 2016 года – Google Android, напротив, в 2015 году имела всего лишь 125 замеченных уязвимостей, увеличив, таким образом, печальные показатели более чем в четыре раза всего лишь за один год.

Наиболее часто в прошедшем году у Android обнаруживались уязвимости, связанные с повышением привилегий (39,8%) и отказа в обслуживании (25%). Также важно отметить, что среди 523 обнаруженных ошибок, 254 имели рейтинг уязвимости CVSS (Common Vulnerability Scoring System) на уровне 9 баллов или выше, что на практике означает очень высокую степень опасности таких багов.

В тройку «абсолютных лидеров» 2016 года по числу уязвимостей также вошли Debian Linux и Ubuntu Linux с 319 и 278 обнаруженными багами, соответственно. Четвертое место досталось мультимедийному плееру Adobe Flash Player с 266 багами, хотя в 2015 году он занимал более высокую третью ступеньку с 329 уязвимостями.

Статистика CVE Details 2016 года

И, напротив, наиболее часто «склоняемые» за баги ОС семейства Windows заняли в этом году далеко не «призовые» места». Так, Windows 10 «набрала» 172 бага, Windows 8.1 – 154, Windows 7 и Windows Vista – 134 и 125 обнаруженных уязвимостей, соответственно.

Среди серверных версий наиболее уязвимой (16 строчка рейтинга) оказалась Windows Server 2012 с ее 156 багами, Windows Server 2008 заняла 22 место с 133 уязвимостями.

Статистика CVE Details по браузерам 2016 года также отметила наиболее уязвимым Google Chrome с его 172 багами. За ним со значительным отставанием следует Microsoft Edge (135), далее Mozilla Firefox (133), Microsoft Internet Explorer (129), и в самом низу списка на 44 позиции Apple Safari (56).

Офисный пакет Microsoft Office занял предпоследнюю, 49 строку рейтинга с 48 обнаруженными за 2016 г. уязвимостями.

Статистика CVE Details 2016 года по вендорам

Срез статистики CVE Details топ50 по компаниям вывел в 2016 году на первое место Adobe с суммарным показателем 1383 багов по всем упомянутым в рейтинге продуктам компании (Flash Player, разновидности Acrobat Reader и Acrobat). Второе место досталось Microsoft с ее 1325 багами, на третье место вышла Google (695 ошибок), четвертое и пятое места достались Apple (611) и Red Hat (596).

Специфика методики учета уязвимостей CVE Details

База данных CVE Details учитывает уязвимости ПО в том случае, если они были официально зарегистрированы в базе данных Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) корпорации MITRE – негосударственной некоммерческой организацией из США, управляющей федерально финансируемыми исследованиями при поддержке Минобороны, Федеральным управлением гражданской авиации, Департаментом национальной безопасности, Национальным институтом стандартов и технологий

Независимые аналитики отдельно подчеркивают, что, несмотря на интригующие данные CVE Details, воспринимать их следует в определенном, надлежащем контексте. Назначая какому-либо отдельному программному продукту уникальный показатель уязвимости, CVE предоставляет возможность пользователям убедиться, что в конечном итоге софт получил адекватное обновление и защиту от выявленных уязвимостей.

Однако цифры CVE совершенно не имеют отношения к каким-либо рейтингам безопасности продуктов. Иными словами – по аналогии с медициной, число посещений поликлиники совершенно не означает рейтинг здоровья пациента.

Далеко не все оценки CVE равны по степени опасности уязвимостей. Более того, ряд производителей ПО выпускает обновления продуктов без предоставления им рейтингов CVE.