Прибыль Samsung выросла на 50%. LG претерпел убыток впервые за 6 лет

Корейские гиганты потребительской электроники Samsung и LG опубликовали свои финансовые отчеты за IV квартал 2016 г., сообщив о неожиданных результатах. Samsung порадовала инвесторов внезапным скачком прибыли на 50%, тогда как LG впервые за последние шесть лет получила убыток.

Прибыль Samsung выросла вопреки провалу Galaxy Note 7

Компания Samsung Electronics опубликовала свой новый финансовый отчет за IV квартал 2016 г., в котором неожиданно сообщила о скачке прибыли на 50% по сравнению с периодом годом ранее, сообщает Reuters.

Прибыль Samsung выросла, несмотря на громкий провал одного из ее флагманских смартфонов Galaxy Note 7, главным образом, благодаря хорошим продажам чипов, а также по-прежнему высоким продажам других смартфонов компании.

Согласно данным отчета, операционная прибыль корейского технологического гиганта в четвертом квартале прошлого года составила $7,8 млрд, что является самым высоким показателем за последние три года – с III квартала 2013 г. Прибыль Samsung значительно превысила прогнозы большинства аналитиков.

Ранее эксперты ожидали, что компании потребуется больше времени, чтобы восстановить свои показатели после краха Galaxy Note 7, который стал одним из крупнейших провалов в истории электронных продуктов вообще. Помимо продаж в других ключевых для Samsung сегментах, таких как чипы памяти, на скачок финансовых показателей корейской компании позитивно повлияло падение рыночной стоимости корейской валюты. В четвертом квартале 2016 г. вон по отношению к доллару США подешевел на 8,8%.

LG получила убыток из-за плохих продаж смартфонов

На фоне впечатляющих финансовых показателей Samsung, еще мрачнее выглядит финансовый отчет другого корейского гиганта потребительской электроники - LG Electronics. В IV квартале 2016 г. компания зафиксировала операционный убыток впервые за последние шесть лет. Аналитики объясняют такие показатели слабыми продажами смартфонов от LG и сезонным падением спроса на товары бытовой техники.

Samsung получила внезапный рост прибыли на 50%, а LG - убыток впервые за последние шесть лет

LG Electronics сообщила об операционном убытке в $29,36 млн в то время как большинство аналитиков предсказывали, что компания получит прибыль около $100 млн. Представители LG, впрочем, в октябре 2016 г. заявляли, что в IV квартале ожидают падения финансовых показателей.

Одной из основных причин падения доходов LG стали слабые показатели продаж ее флагманского смартфона G5. Доходы телевизионного подразделения компании также уменьшились. Помимо этого, на финансовые показатели отрицательно повлияли более высокие маркетинговые затраты LG в преддверии праздничного сезона.