ZTE собирает деньги на смартфон, управляемый глазами

Сбор денег на смартфон



Китайская корпорация ZTE начала сбор средств на американской краудсорсинговой площадке Kickstarter на смартфон Hawkeye. Соответствующее объявление было сделано в Лас-Вегасе в ходе ежегодной выставке Consumer Electronic Services (CES). Продукт Hawkeye создается в рамках Project CSX.



Идея Project CSX состоит в создании смартфона, задуманного самими пользователями. В рамках своего сообщества, насчитывающего порядка 12 тыс. пользователей, ZTE начала сбор идей в отношении будущего смартфона.



Лучшие идеи были выбраны в ходе голосования. Затем ZTE передала данные предложения в свой R&D-центр для оценки их реалистичности, после чего было проведено повторное голосование.



Управление глазами



Отобранные таким образом идеи воплотились в смартфоне Hawkeye. Главной инновацией аппарата станет технология i-tracking, которая будет отслеживать движения глаз пользователей. Это позволит, например, осуществлять прокрутку веб-страниц с помощью перемещающихся зрачков.

ZTE Hawkeye

Технические характеристики аппарата большей частью пока не определены. Известно, например, что объем оперативной памяти составит 8 ГБ.



Стоимость аппарата на Kickstarter составит $200. Для того, чтобы аппарат был запущен в производство, необходимо будет собрать через Kickstarter не мнее 2,5 тыс. заявок, пояснил CNews вице-президент по маркетингу американского представительства ZTE Эндрю Элиот (Andrew Elliot).



ZTE вложила немало собственных средств в создание Hawkeye, добавил Элиот. Но телефон было решено выставить на Kickstarter, потому что это должно помочь продвижению продукта, созданного самими пользователями.



Новый смартфон Blade v8



Одновременно ZTE представила новый двухсимочный смартфон Blade v8. Аппарат работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 2 ГГц, имеет дисплей 5,5’’ с разрешением 1080x1920 пикселей, заднюю камеру с двумя объективами с разрешением 13 мегапикселей. каждый и фронтальную камеру с разрешением 8 мегапикселей.



Объем оперативной памяти аппарата составляет 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Стоимость телефона составит $230. В ближайшие месяцы аппарат будут продавать и в России, ориентировочная цена — 15 тыс. руб.

