Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники

Ожидаемая операционная прибыль Samsung в последнем квартале 2016 г. должна составить порядка $7,7 млрд. Причины ее роста – спрос на NAND-чипы и OLED-дисплеи, а также увеличение продаж бытовой техники в праздничный сезон. Эти факторы компенсировали потери от краха Galaxy Note 7.

Рекордная квартальная прибыль

Samsung Electronics ожидает получить в IV кв. 2016 г. операционную прибыль в размере $7,7 млрд. Это самый высокий показатель за три года, несмотря на трудности, связанные с провалом модели смартфона Galaxy Note 7. Добиться увеличения прибыли компании помог ее бизнес по производству полупроводников. В последний раз операционная прибыль Samsung достигала такой высокой отметки в III кв. 2013 г., когда составила $8,37 млрд.

Ожидаемая в последнем квартале прибыль будет на 49,84% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 76,92% выше показателя за предыдущий квартал. В III кв. 2016 г. прибыль Samsung составила всего $4,31 млрд, поскольку на ней сказались последствия отзыва Galaxy Note 7. Общие потери компании от провала флагмана достигли $5,3 млрд.

Операционная прибыль за 2016 г.

За весь 2016 г. Samsung ожидает получить прибыль в размере $24,21 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.

Вклад мобильного бизнеса в прибыль компании за 2016 г. составит около $1,66 млрд. Еще около $0,83 млрд будет получено от бизнеса по производству дисплеев, благодаря популярности экранов типа OLED, которые используются в устройствах Apple и китайских производителей техники. Еще порядка $0,83 млрд Samsung заработает на бытовой технике, продажи которой увеличились к концу года благодаря праздникам.

Samsung отложила плановую реорганизацию, которую обычно проводит в декабре

Завершение отзыва Galaxy Note 7

Тем временем Samsung завершает всемирный отзыв модели Galaxy Note 7. С 9 января компания начнет распространять «по воздуху» программное обновление, которое должно ограничить заряд аккумулятора в этих смартфонах до 15%. Обновление будет распространяться в Южной Корее, где компания вернула себе около 94% всех проданных Galaxy Note 7.

В России, Сингапуре, Малайзии и Филиппинах уже действует обновление, которое ограничивает мощность аккумулятора до 0%. Такое же обновление начали распространять в конце декабря с разницей в несколько дней операторы T Mobile, Verizon и AT&T на территории США. Для Европы, Тайваня и Гонконга предусмотрено обновление, которое сокращает заряд аккумулятора до 30%. В Австралии, Канаде и Новой Зеландии компания блокировала оставшимся Galaxy Note 7 доступ к сети.

Кроме того, Samsung планирует предложить пользователям Galaxy Note 7 скидку в 50% на покупку будущих моделей Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Точную причину возгорания аккумуляторов неудачного флагмана компания обещает сообщить в этом месяце, перед релизом Galaxy S8.

Отложенная реорганизация

Как правило, в конце декабря Samsung объявляет о перестановках в штате и других мерах по реорганизации бизнеса. Однако в конце 2016 г. руководство отложило это объявление на неопределенный срок. СМИ связывают это с последствиями краха Galaxy Note 7, а также с политическим скандалом в Южной Корее, который отразился на компании.

Напоминаем, Samsung собирается уволить 20% своего управляющего персонала в связи с неудачей Galaxy Note 7. Всего в компании насчитывается около 1 тыс. менеджеров, 200 из них должны были быть смещены с должности после плановой оценки их производительности, назначенной на декабрь 2016 г. В частности, увольнению должен был подвергнуться глава мобильного подразделения Кох Донг Джин (Koh Dong-Jin), однако в СМИ звучат предположения, что компания даст ему второй шанс на его посту.

Одновременно Samsung должна принять решение насчет своего возможного разделения на две части. Организованная по принципу семейного бизнеса, компания получила недавно такое предложение от инвесторов, которых представляет хедж-фонд Elliott Management.