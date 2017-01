Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро

Intel покупает долю в Here

Intel сообщила о покупке 15% акций немецкой компании Here, которая занимается разработкой цифровых карт и сервисов по отслеживанию местоположения. Помимо Intel, доля в компании есть у автопромышленников BMW, Audi и Daimler.

Совместно с Intel, эти компании планируют заняться разработкой навигационных сервисов высокой точности для полностью автоматизированных беспилотных авто. В официальном заявлении речь идет о точности позиционирования автомобилей «вплоть до сантиметров».

По слова гендиректора Here Эдзарда Овербика (Edzard Overbeek), в создании такой навигационной платформы должна помочь именно Intel как один из ведущих производителей полупроводников в мире.

В прошлом месяце сингапурский фонд управления госимуществом GIC при участии своих китайских партнеров выкупил 10% акций Here.

Движение персонала между Here и Apple

Как сообщает ресурс Business Insider, штат Here насчитывает около 7 тыс. сотрудников. Примерно 1 тыс. из них работает в Берлине. В декабре 2016 г. издание сообщило, что компания Apple проводит рекрутинг разработчиков из Here в свою картографическую команду Apple Maps, созданную в Берлине.

В общей сложности Apple удалось нанять как минимум шесть инженеров из Here. По словам инсайдеров, это удалось сделать потому, что Here «находилась в беспорядке» с момента приобретения Nokia компанией Microsoft за 5,44 млрд евро в 2013 г. Больше всего Apple была заинтересована в найме разработчиков геоинформационных систем (GIS).

Берлинская команда Apple насчитывает 15-20 человек, которые изначально работали над проектом беспилотного автомобиля Apple Car, сообщает издание Frankfurter Allgemeine. Однако потом они были переброшены на разработку навигационных систем высокой точности, которые могут быть проданы сторонним производителям автомобилей, пишет Bloomberg.

Переманивание кадров из Here работает в обе стороны, отмечает Business Insider. В штате Here есть сотрудники, которые раньше работали в таких компаниях как Apple, Google, IBM, Microsoft и Amazon. Только за последний год количество сотрудников берлинского офиса Here выросло на 95 человек.

Выход Here из состава Nokia

Сумма сделки между Intel и Here не разглашается. Однако в 2015 г. Here была продана своим нынешним владельцам компанией Nokia за $2,8 млрд евро. Изначально объявленная стоимость сделки была меньше, но стоимость бизнеса выросла в процессе его передачи.

Продажа Here была связана с тем, что Nokia избавлялась от всех активов, которые не пригодились бы в процессе ее слияния с компанией Alcatel-Lucent. В апреле 2015 г. Nokia объявила о намерении приобрести франко-американское предприятие по разработке и выпуску оборудования и устройств связи Alcatel-Lucent за 15,6 млрд евро.

Чем занимается Here

Here представляет собой бизнес по сбору картографических данных и информации о пробках на дорогах более чем в 200 странах, включая Россию. Компания продает собираемую информацию партнерам, одним из которых является Microsoft (карты и маршруты Here используются в приложениях на смартфонах Lumia), а также автопроизводителям, которые используют данные в навигационных системах автомобилей.

Этот бизнес был сформирован из активов американской компании Navteq, которую Nokia приобрела за $8,1 млрд в 2008 г. До смены названия на Here продукты Nokia в этой сфере назывались Ovi Maps.

Основные продукты Here – это Here Maps и Here Drive. Эти приложения предустанавливаются на все устройства на платформе Windows Phone. Кроме того, они доступны бесплатно для владельцев устройств на Android и iOS. Использовать Here Maps и Here Drive можно в режиме офлайн, то есть без подключения к интернету.