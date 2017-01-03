Супруги из США подали иск против Apple из-за гибели своей пятилетней дочери

Супруги Модисетт обратились в суд, обвинив компанию Apple в гибели своей малолетней дочери в автокатастрофе в 2014 г. Причиной катастрофы стало использование другим водителем приложения FaceTime. Истцы утверждают, что у Apple есть патентованная технология для предотвращения таких случаев, но компания ее не использует.

Супруги из США подали в суд на Apple

Супружеская пара из США подала в суд на компанию Apple в связи с гибелью в автокатастрофе их пятилетней дочери. Джеймс (James) и Бетани Модисетт (Bethany Modisette) обвиняют компанию в том, что ее приложение FaceTime послужило непосредственной причиной аварии – его использовал за рулем водитель внедорожника, врезавшегося в автомобиль Модисеттов на скорости 105 км/ч. Инцидент произошел в декабре 2014 г. в штате Техас.

В момент катастрофы автомобиль истцов был неподвижен, поскольку незадолго до этого его остановили представители полиции. В салоне помимо супругов находились две их дочери: 11-летняя Изабелла (Isabella) и 5-летняя Морайя (Moriah). В результате аварии оба ребенка и их родители попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Младшую дочь Модисеттов спасти не удалось.

FaceTime как причина происшествия

Водитель внедорожника не заметил остановленный у обочины автомобиль, поскольку разговаривал за рулем по своему iPhone 6 Plus через FaceTime, утверждают супруги в иске, поданном в суд штата Калифорния. 20-летний водитель подтвердил полиции, что действительно использовал приложение. Когда полицейские осмотрели его iPhone после аварии, там все еще продолжался звонок.

По словам истцов, у Apple есть техническая возможность ограничить применение FaceTime на скоростных автомагистралях, но компания сознательно этого не делает. Супруги утверждают, что в 2008 г. компания подала патентную заявку на технологию, которая «блокирует возможность использовать приложение FaceTime на Apple iPhone во время вождения транспортного средства».

Супруги Модисетт обвиняют Apple в том, что компания сознательно не использовала безопасную версию FaceTime

Патент был подтвержден в 2014 г. Apple получила право на единоличное использование технологии в течение 20 лет, однако решение так и не нашло применения в ее продукции. Супруги Модисетт обвиняют компанию в том, что она пренебрегла безопасностью потребителей, отказавшись заменить существующее решение на более безопасное, хотя замена не требовала серьезных финансовых расходов.

Что такое FaceTime

FaceTime – это приложение для совершения видео- и аудиозвонков, которое использует одноименную веб-камеру Apple. FaceTime предустановлен на iPhone и плеерах iPod Touch четвертого поколения и выше, а также на iPad, начиная со второго поколения. Кроме того, приложение устанавливается на iMac и MacBook, в которых раньше применялась программа iChat, использовавшая фирменную камеру iSight.

Анонсированная в 2010 г., камера FaceTime разрабатывалась как открытая технология, которую можно использовать на разных платформах и в разных приложениях, в том числе в Skype. Для совершения звонков необходима авторизация в FaceTime, для которой можно использовать Apple ID – учетную запись iTunes Store.

В 2010 г. компания объявила, что FaceTime не будет работать в таких странах как Иордания, Египет, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.