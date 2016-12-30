Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов

Пересмотр завершившегося тендера



Как стало известно CNews, в истории с определением поставщика аппаратно-программного комплекса для скандально сгоревшей библиотеки РАН точка еще не поставлена.

Несмотря на то, что 26 декабря 2016 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила победу в запутанном тендере компании «Инфотекс» с предложением в p350,8 млн против стартовых p358 млн, аукционная процедура была возобновлена заказчиком — Институтом научной информации по общественным наукам (ИНИОН).



Контрактный управляющий ИНИОНа Владимир Качан подтвердил CNews, что произошедшее 28 декабря 2016 г. на сайте госзакупок изменение статуса тендера на «подача заявок» ошибкой не является. По его словам, 17 января 2017 г. ИНИОН намерен рассмотреть так называемые первые части заявок, подать которые смогут только ранее участвовавшие в процедуре компании — «Компьютел систем менеджмент», «ИБС экспертиза» и «Инфотекс», чей статус победителя, таким образом, явно ставится под сомнение.



При этом со слов Качана можно было заключить, что правомерность решений ФАС он не оспаривает, но и возобновление тендерной процедуры также считает правомерным. «После 17 января будем разбираться», — добавил он.

Руководство сгоревшей библиотеки РАН вопреки мнению ФАС не устраивает победитель ИТ-тендера

В пресс-службе Управления ФАС по Москве заявили CNews, что ведомство считает возобновление процедуры незаконным. «Заказчику было выдано предписание о направлении проекта контракта участнику, который занял первое место по результатам аукциона, — прокомментировали представители УФАС. — Таким образом, повторное рассмотрение заказчиком заявок на участие в конкурсе не является исполнением предписания Московского УФАС России. Вместе с тем, срок исполнения предписания установлен до 30 января 2017 г. Таким образом, преждевременно говорить о неисполнении данного предписания».



Признанный ФАС победитель тендера — компания «Инфоскрипт» — на момент публикации материала прокомментировать CNews ситуацию не успела.



Итоги тендера, отмена итогов, отмена их отмены



Напомним, что в начале октября 2016 г. сильно пострадавший в пожаре ИНИОН решил восполнить утраченные ИТ-ресурсы, объявив тендер на поставку «железа» и передачу прав на ПО для создания своей научной электронной библиотеки. Отметим, что этот институт исторически выпускает систему научно-информационных изданий, посвященным научным исследованиям в различных областях социального и гуманитарного знания.



В начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что часть коллектива ИНИОНа публично выразили протест в отношении закупки. По уверению протестующих, технику предполагается разместить в другом институте РАН, что, с их точки зрения, означает слияние двух институтов. Также они посчитали, что оборудование не соответствует потребностям института, потому что его выбирали люди, незнакомые с его спецификой.



Кроме того, до начала декабря на организаторов тендера в общей сложности было подано шесть жалоб в ФАС — от С. П. Картузова, ООО «Ностромо» (дважды), ООО «Ремстрой», ООО «Кредитлаб» и ООО «Экспертпрофконсалт». Только одна из них была признана обоснована, и лишь частично (суть нарушений в контексте данного материала не существенна).



В результате аукцион был проведен 12 декабря 2016 г., его итоги подведены 15 декабря — «Инфоскрипт» был официально признан победителем.



По данным сайта госзакупок, 19 декабря 2016 г. на организаторов тендера поступила еще одна жалоба — от ООО «Стройинвест».



21 декабря 2016 г. ИНИОН отменил все свои протоколы, касающиеся аукциона, в том числе и определения победителя. Из материалов состоявшегося 26 декабря рассмотрения вышеупомянутой жалобы следует, что в ходе разбирательств ИНИОН встал на сторону жалобщика и настаивал на том, что заявка «Инфоскрипта», которого он ранее допустил на тендер, не соответствует требованиям аукционной документации — в ней отсутствуют конкретный тип и марка ПО, а также не указано обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск иностранного ПО.



Выслушав аргументы сторон, включая представителей «Инфоскрипта», ФАС решила оставить жалобу «Стройинвеста» без рассмотрения. При этом ИНИОНу было предписано отменить извещения об отмене всех протоколов и направить «Инфоскрипту» причитающийся ему контракт.



Для чего проводится тендер

Устроители тендера в документации отмечают, что пожар, происшедший 30 января 2015 г. в здании института, нанес «значительный ущерб» книжным фондам Фундаментальной библиотеки, информационной системе, компьютерному оборудованию и имуществу ИНИОН РАН. «Нормальное функционирование служб и большинства подразделений института в пострадавшем от пожара здании оказалось невозможным, — говорится в аукционной документации. — Большая часть оборудования, документации по информационным системам оказалась утрачена».



В результате, как сообщают в институте, в нем сейчас отсутствует аппаратное обеспечение, удовлетворяющее функциональным требованиям его деятельности. «Требуется создание ИТ-инфраструктуры с использованием нового серверного оборудования, оборудования систем хранения данных, программного обеспечения для многоуровневого хранения, — отмечается в пояснительных документах. — При воссоздании и развитии ИТ-инфраструктуры ИНИОН требуется также обеспечить инфраструктуру для сканирования, оцифровки книжных фондов, в частности редких, особо ценных и уникальных материалов Фундаментальной библиотеки».

Из документов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что планируемый к созданию аппаратно-программный комплекс библиотеки должен состоять из ряда подсистем: комплекса обработки данных, комплекса многоуровневого хранения данных, участка сканирования, оцифровки и актуализации, подсистемы сетевого и телекоммуникационного обмена, подсистемы бесперебойного электропитания, автоматизированных рабочих мест, а также комплектов на ПО самой библиотеки и набора софта сканирования и оцифровки материалов.

Предполагается, что функционально обновленная библиотека сможет обеспечить работу с авторами и партнерами института, потоковый ввод документов в архив, сервис личных кабинетов, формирование статистических данных, интеграцию с внешними электронными библиотеками и пр.

Что именно планируется закупить



Конкретные поставщики планируемого к закупке товара в тендерной документации не прописаны. Ее авторы ограничились указаниями на то, что комплекс обработки данных электронной библиотеки должен быть организован по схеме горизонтального масштабирования и допускать наращивание вычислительных мощностей различными способами.



Комплекс должен иметь возможность работы с 64-разрядными приложениями на аппаратном уровне, иметь функциональность автоматического обнаружения нестабильно работающих или неисправных процессоров и их отключение без перезагрузки ОС, иметь возможность разделения вычислительных ресурсов на программно-независимые разделы средствами встроенного микропрограммного обеспечения. Каждый программно-независимый раздел должен представлять собой раздел вычислительного узла с собственным образом операционной системы. Программный сбой в работе одного раздела не должен влиять на работу другого раздела, говорится в документах.



Система библиотеки должна позволять хранить файлы в форматах pdf, tiff, djvu, cgm, raw, png, jpg, gif, bmp, psd, pcx, svg, eps, cdr, ai, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, rtf, xml, avi, mp4, mpeg, vob, wmv, wma, wav, mp3, amr.



Несколько фактов об институте



ИНИОН РАН был создан в 1969 г. на основе Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) Академии наук СССР. Он входит в число учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России.



ИНИОН осуществляет подготовку, издание и распространение научных работ аналитического, реферативного, библиографического и справочного характера, в том числе входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ.



В сферу ответственности института входят автоматизация информационно-библиотечных процессов, создание и развитие баз данных, информационно-библиотечное обслуживание отечественных и зарубежных потребителей, комплектование научных фондов Фундаментальной библиотеки, насчитывающей более 14 млн. единиц хранения, подготовка научных кадров высшей квалификации и пр.



Во время вышеупомянутого пожара, как напоминает федеральный портал «Российское образование», площадь возгорания составляла около 2 тыс. квадратных метров. В результате на площади около 1 тыс. квадратных метров обрушилась кровля и частично внешняя стена здания.



В конце апреля 2015 г. бывшему директору ИНИОН Юрию Пивоварову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей разрушение здания библиотеки и утрату части ценнейшего библиотечного фонда.



Портал отмечает, что в январе 2016 г. руководитель дирекции строительства ФАНО Герман Иванов сообщил, что на восстановление пострадавшего от пожара здания ИНИОН РАН направят p5 млрд.

