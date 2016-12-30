Президент не позволил создавать ГИС учета всех учащихся

Владимир Путин отправил на доработку закон о создании в стране ГИС «Контингент обучающихся», которая должна объединить «электронные портфолио» учащихся — от детского сада до вузов. Причиной стали «возникшая общественная озабоченность» и «защита интересов родителей и детей».

Уточнения в закон

Президент России Владимир Путин отклонил закон, регламентирующий создание в стране Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Речь идет о поправках, которые определяли название данной системы — «Контингент обучающихся» — и уточняли перечень сведений, включенных в нее. «Полагаю, что федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», — пояснил Путин причину отклонения документа.

Письма с решением президент направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Владимир Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей», — уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Электронные портфолио

Проект государственной информационной системы (ГИС) «Контингент обучающихся» стартовал осенью 2014 г. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Автором инициативы выступило Министерство образования и науки. ГИС должна объединить информацию обо всех обучающихся — от школьников до аспирантов вузов, своего рода «электронные портфолио». По проекту, все сведения, касающиеся образовательного процесса граждан страны, будут собраны воедино. За исключением случаев соблюдения гостайны, сведения, содержащиеся в системе, будут открытыми и общедоступными.

Путин отправил «Контингент обучающихся» на доработку

Портфолио будет содержать ФИО, пол, место и дату рождения, номер записи акта о рождении, серию и номер паспорта (после его получения), адрес регистрации, СНИЛС, сведения о родителях, о месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию о победах на олимпиадах и т. п.), освоенных образовательных программах, документах об образовании. Планируется, что это позволит упростить предоставление образовательных госуслуг и облегчит проведение различных мониторингов.

Данные будут поступать из регионов, их аккумулирует федеральный центр. Предполагалось, что ГИС будет создаваться поэтапно и окончательно сформируется к 1 сентября 2022 г.

Бремя финансирования



Ранее эксперты позитивно оценивали перспективы ГИС. Сейчас в России полностью в информационных системах организован только учет дошкольников, в остальных типах образовательных организаций наиболее полно электронный учет осуществляется в школах, менее — в профессиональных образовательных организациях и совсем мало — в дополнительном образовании.

Между тем, пока неясно, как будет финансироваться создание системы. В конце декабря 2016 г., выступая в Совете Федерации, председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Дмитрий Азаров отметил, что на сегодняшний день средства в полном объеме на создание системы не выделены. Сенатор и его коллеги опасались, что это бремя может лечь на региональные бюджеты, чего допустить, по их словам, нельзя.

