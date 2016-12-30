Данные о работе районных судов Москвы теперь доступны на Едином портале

В Москве начал работу Единый портал судов общей юрисдикции. На нем собрана вся информация о деятельности 35 районных судов города, а также Московского городского суда. Проект реализован в рамках создания «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции».

Все столичное судопроизводство — на одном портале

В Москве начал функционировать Единый портал судов общей юрисдикции, он доступен по адресу www.mos-gorsud.ru. Ресурс стал частью масштабного проекта по внедрению электронного правосудия в столице — «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). На портале доступны все сведения о работе 35 районных судов города, а также Мосгорсуда.

«Единый портал запущен на 2 дня раньше обозначенной в контракте даты. Для этого проделан большой объем работы, ведь единое инфопространство объединяет и централизует данные о работе всех 36 московских судов общей юрисдикции и предоставляет гражданам информацию из подсистем КИС СОЮ, включая «Электронное дело» и систему аудио- и видеозаписи судебных заседаний. По сути, портал станет видимым для всего мира «окном» в электронную судебную систему Москвы», — отмечает заместитель генерального директора компании «Крок» Татьяна Толстова.

Потенциальное число пользователей Единого портала исчисляется десятками миллионов человек. Сейчас он доступен как c десктопов, так и с мобильных устройств. В будущем будет реализована также специализированная мобильная версия (адаптированная под мобильные девайсы). Авторы реформы отмечают, что в первое время портал подвергнется определенным изменениям в части функционала.

«Нужно понимать, что проект только-только введен в промышленную эксплуатацию, а потому работу самого портала пока можно охарактеризовать как тестовую. В процессе его начального жизненного цикла еще возможны некоторые доработки с целью повышения удобства для пользователей и наглядности представления информации о работе судов. Кроме того, нужно будет учесть порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, утвержденный 27 декабря 2016 года Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ. В том числе и поэтому контракт по проекту был продлен до середины следующего года», — констатирует Татьяна Толстова.

Все, что нужно — в шести разделах

Сам Единый портал состоит из шести разделов. «Личный кабинет» дает участникам судебного разбирательства доступ к материалам дела. Также истцы, ответчики, адвокаты, представители сторон и сами подсудимые теперь имеют доступ к аудио- и видеозаписям заседаниям после авторизации с помощью электронной подписи. Подобный сервис стал новшеством для российской судебной системы.

Раздел «Суды общей юрисдикции» можно использовать для получения справочной информации о работе конкретных судов Москвы. При этом у каждого из них есть своя страничка, на которой доступно и расписание предстоящих заседаний.

Потенциальное число пользователей Единого портала исчисляется десятками миллионов человек

Сервис «Поиск по судебным делам» поможет найти конкретную информацию о том или ином деле или категории дел. Речь идет об общедоступных сведениях: регистрационные номера, их наименования или предметы спора, данные о прохождении дел в судах, расписания и архивные видеозаписи судебных заседаний, а также сведения о вынесенных итоговых судебных актах. Критерии поиска в этом разделе регулируются подробными фильтрами.

В «Электронной приемной» пользователи смогут подавать обращения непроцессуального характера, касающиеся, например, организационных вопросов. Там же можно высказать свое мнение о работе конкретного суда, поблагодарить или покритиковать служителей Фемиды.

«Территориальная подсудность» сэкономит время пользователям при определении районного суда, в который необходимо обращаться при возникновении сложных ситуаций. Достаточно лишь вбить адрес и узнать, к юрисдикции какого районного суда будет отнесено дело.

Рассчитать размер государственной пошлины можно с помощью сервиса «Калькулятор госпошлины». Все подсчеты будут произведены автоматически после указания конкретного суда, в котором происходит разбирательство. Также система формирует квитанцию со всеми необходимыми реквизитами.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запускаются 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов. Также во время судебных заседаний будет вестись аудио- и видеозапись. Связь с СИЗО города обеспечит видеоконференцсвязь. Кроме того, между инстанциями и всеми фигурантами процессов наладят электронный документооборот. Точно таким же образом суды смогут обмениваться материалами дел с некоторыми другими ведомствами. Среди них — Почта России, Служба судебных приставов, Казначейство и другие. Окончание проекта в части межведомственного взаимодействия перенесено на 1 июля 2017 г.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, другие арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.