Через два года 90% компаний будут иметь в штате директора по работе с данными

Согласно новому прогнозу аналитиков Gartner, в течение нескольких ближайших лет современные инструменты для сбора и обработки данных будут активно использоваться глобальными организациями. Их целями станут более эффективная конкуренция и цифровая трансформация бизнеса.

Компании нанимают директоров по данным

Ожидается, что к 2019 г. около 90% всех крупных глобальных компаний и организаций будут иметь в своем штате директора по данным (CDO — chief data officer). Об этом говорится в прогнозе Gartner. Напомним, год назад аналитики компании сообщали, что 25% организаций уже имеют в штате такую позицию.

«Появление новых позиций такого рода — это только вершина айсберга, которая отражает намного более глубокие изменения, происходящие во множестве организаций. Сотрудникам компаний придется расширить свое понимание данных и их аналитики. Они будут работать друг с другом для применения всех преимуществ, которые может дать правильный анализ данных для использования новых бизнес-возможностей и снижения рисков», — отметил Тед Фридман (Ted Friedman), вице-президент Gartner по исследованиям.

Организации внедряют алгоритмы обработки данных

Согласно прогнозу экспертов, к 2018 г. более половины компаний будут конкурировать, используя передовые аналитические алгоритмы. Это окажет значительное влияние на целые индустрии. Кроме того, на сегодняшний день, благодаря распространению интернета вещей и появлению различных приложений, появляется все больше возможностей для сбора, анализа и последующей монетизации данных.

«Возможности для получения бизнесом прибыли от данных и их аналитики практически бесконечны. Сложность состоит в том, чтобы правильно использовать этот быстро растущий ландшафт и обнаружить правильные возможности, вопреки внутренним ограничениям компаний. Среди них могут быть бюджеты, установленные правила, недостаток навыков и т.д. Помимо этого, существуют и внешние силы, такие как конкуренция, динамика рынка, а также давление со стороны регуляторов и социума», — подчеркнул Тед Фридман.

Компаниям нужна стратегия работы с данными

По мнению экспертов Gartner, современные инструменты для сбора и обработки данных предоставляют организациям беспрецедентный шанс на трансформацию в сторону цифрового бизнеса. Для этого им следует разработать стратегию, которая поможет преодолеть разрыв в навыках по обработке данных,модернизировать аналитические платформы и общую инфраструктуру работы с данными, правильно управлять и использовать разнообразные источники информации, а также фокусироваться на проектах по сбору и обработке данных, которые имеют наибольшую потенциальную окупаемость.