74% компаний подвергались кибератакам за последние 2 года

Согласно новому исследованию, три из четырех крупных компаний подвергались многочисленным хакерским атакам в последние 24 месяца. Большинство из них пострадали как минимум от одной утечки данных. Основными проблемами в сфере корпоративной борьбы с кибератаками называют недостаточное планирование и повышенную сложность ИТ-процессов.

Хакеры атаковали три четверти крупных компаний

За последние два года более половины всех крупных компаний (53%) пострадали как минимум от одной утечки данных. При этом 74% организаций в принципе сталкивались с киберугрозами, причиной которых стал злой умысел. 64% были неоднократно скомпрометированы с помощью фишинга. Об этом говорится в результатах нового опроса ИТ-специалистов в сфере кибербезопасности от Resilient, компании IBM, и Ponemon Institute.

Большинство респондентов выразили достаточно пессимистичные мнения по поводу текущей способности компаний бороться с хакерскими атаками — так ответили 68% опрошенных. Почти столько же — 66% — не верят в способность быстрого и эффективного восстановления после успешных взломов.

Главная проблема — недостаточное планирование

Также в ходе опроса были выявлены наиболее типичные проблемы, мешающие организациям увеличивать их киберзащищенность. 66% респондентов отметили, что главным барьером для повышения устойчивости предприятий к подобного рода угрозам является недостаточное планирование и низкая готовность. Еще 46% указали на повышенную сложность ИТ-процессов. Она, по их мнению, растет быстрее, чем способность компаний обнаруживать, реагировать и предотвращать кибератаки. Кроме того, 52% участников опроса отметили сложность бизнес-процессов.

«Исследование устойчивости предприятий к угрозам кибербезопасности показывает, что в 2016 г. организации во всем мире так и не подготовились к реагированию и нейтрализации инцидентов. Лидеры безопасности могут добиться значительных улучшений, сделав главным приоритетом планирование, подготовку и сбор информации», — заявил Джон Брюс (John Bruce), глава и соучредитель Resilient.

Ключевой задачей в сфере борьбы с кибератаками, по мнению экспертов, является уменьшение времени реагирования на инциденты. «Ощущается нехватка компетентных специалистов по реагированию, а также соответствующих процессов и технологий на предприятии. Мы рады отметить, что этот вопрос приобретает все большее значение в общей стратегии информационной безопасности компаний», — заключил доктор Ларри Понемон (Larry Ponemon), глава Ponemon Institute.