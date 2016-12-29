Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров

У интернет-магазина Ulmart нарастает акционерный конфликт. Миноритраный акционер Ulmart – Михаил Васинкевич – инициировал назначение управляющей компанией магазина международной структуры Alvarez & Marsal, специализирующейся на антикризисном управлении. Против этого выступают основные акционеры – Дмитрий Костыгин и Августе Мейер.

Для Ulmart выбрали управляющего

Совет директоров Ulmart Holding (UHL) – головной структуры интернет-ритейлера Ulmart – одобрил назначение Alvarez & Marsal в качестве управляющей компанией. Об этом говорится в сообщении, выпущенном в интересах миноритарного акционера UHL – Михаила Васинкевича.

Вопрос о назначении управляющей компании Ulmart возник после начала длящегося несколько месяцев акционерного конфликта в интернет-ритейлере. Основные акционеры Ulmart – Дмитрий Костыгин и Август Мейер – не нашли общего языка с основателями и миноритраными акционерами проекта, Михаилом Васинкевичем и Алексеем Никитиным.

Костыгин и Мейер в настоящее время через офшоры Svoboda Corporation и Koshigi владеют в совокупности 60,6% акций UHL. Васинкевич ранее выкупил долю Никитина и сейчас ему через оффшор Donna Union Foundation принадлежит 38,5% акций.

Сложно собрать совет директоров

В августе пост гендиректора Ulmart покинул Сергей Федоринов, после чего начались дискуссии о будущем управлении компанией. Костыгин и Мейер на совете директоров UHL предлагали назначить в качестве управляющей компании «Юлмарт Девелопмент» (подразделение Ulmart, занимающееся инвестициями и строительством), но представители Васинкевича это решение заблокировали.

В порядке расширения акционерного конфликта миноритраный акционер Ulmart

назначил управляющую компанию магазина без согласия мажоритарных

Со своей стороны, Васинкевич предложил в качестве управляющей компании Alvarez & Marsal – международную структуру, занимающуюся антикризисным управлением. Данная компания знакома Костыгину, так как он привлекал ее для управления торговой сетью «Дикая орхидея». Однако Костигин и Мейер выступили против назначения Alvarez & Marsal.

Перед предыдущим заседанием совета директоров UTH, намеченным на 16 ноября, Костыгин и Мейер отозвали своих представителей из совета, в связи с чем заседание не состоялось. На последнем заседании совета директоров UTH, где и было принято решение об утверждении управляющей компанией Alvarez&Marsal, представители мажоритарных акционеров не присутствовали.

В заявлении Васинкевича говорится, что мажоритарные акционеры UTH не воспользовались правом выдвижения своих представителей в совет директоров. В связи с чем в заседании присутствовали только два представителя Dona Union Foundation (то есть Васинкевича). Отметим, что интересы Васинкевича теперь представляют менеджеры А1 – инвестиционного подразделения «Альфа-групп».

Был ли совет директоров легитимным?

Васинкевич уверен, что мажоритарные акционеры не признают данное решение совета директоров. «Сейчас можно прогнозировать, что мажоритарии выступят против назначения Alvarez & Marsal, аргументируя это, например, «нелегитимностью» совета директоров из двух членов, - говорит Михаил Васинкевич. - Предвидя такие заявления, поясню: во-первых, легитимность данного решения следует из положений Устава Ulmart Holding Limited , во-вторых, мы предлагали и вместе обсуждали кандидатуру Alvarez & Marsal еще два месяца назад, когда в совете директоров были представители Svoboda Corporation и Koshigi, в-третьих, отозвать своих директоров накануне предыдущего заседания совета было решением мажоритариев».

Череда судебных разбирательств

Параллельно вокруг Ulmart идут судебные разбирательства в различных юрисдикциях. Так, суд Кипра наложил арест на счета UTH по иску компании Ledaro. Васинкевич полагает, что за Ledaro стоит Михаил Скигин – давний партнер Костыгина.

В Санкт-Петербурге судебные приставы по иску Костыгина арестовали имущество Васинкевича на 555 млн руб. Претензия связано с тем, что ранее Костыгин и Васинкевич были поручителями по кредиту, взятому Ulmart в «Газпромбанке». Ритейлер не смог расплатиться по нему, кредит пришлось погашать Костыгина, который теперь требует от Васинкевича выплатить его долю от поручительства по данному кредиту.

Кроме того, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга рассматривает два иска о банкротстве структур Ulmart, поданных от «Балтийской энергетической компании» и от предпринимателя Олега Морозова. При этом права требования долга Ulmart Морозову переуступил Костыгин. Михаил Васинкевич считает, что таким образом Дмитрий Костыгин добивается контролирующего банкротства Ulmart.