Облачные сервисы в 2017 г. будут использовать 90% компаний

Исследование показало, что в следующем году по всему миру продолжится активное распространение облачных технологий. Они будут применяться, главным образом, для хранения данных и бизнес-аналитики.

В США будут тратить на облака больше, чем в остальном мире

Каждая американская компания намерена потратить на облачные сервисы в среднем около $1,77 млн в следующем году. Для предприятий из других стран этот показатель ниже — $1,3 млн. Такие данные приводятся в результатах нового исследования настроений ИТ-специалистов от компании IDG. При этом около 10% опрошенных представителей компаний со штатом более 1 тыс. человек заявили, что в течение 2017 г. их компания намерена потратить от $10 млн и более на облачные приложения и платформы.

Среди основных драйверов интеграции облачных услуг указаны бизнес-аналитика, а также хранение и управление данными. Оба эти сегмента задействованы в облачных сервисах в 43% компаний.

«Облака входят в норму для корпоративных приложений. 70% организаций сообщили, что как минимум одно из используемых ими приложений расположено в облаке. 75% компаний со штатом от 1 тыс. сотрудников имеют приложения или платформы, работающие в облаках. 90% всех организаций или уже применяют облачные вычисления, или намерены начать это делать в течение следующего года. Можно констатировать, что данная технология уже завоевала корпоративный рынок, а скорость развертывания новых приложений в этой сфере в 2017 г. увеличится», — говорится в отчете IDG.

28% общих ИТ-бюджетов уходит на облака

В этом году 28% общих ИТ-бюджетов организаций было потрачено на облачные вычисления. Из них 45% пришлось на SaaS услуги, 30% — на IaaS, 19% — на PaaS. Средний показатель трат организаций на облака в следующем году составит $1,63 млн, тогда как компании со штатом более тысячи человек намерены потратить в среднем $3,03 млн за год.

Как отмечают аналитики, в последние годы расходы организаций на облачные вычисления остаются примерно на одном и том же уровне. Средние показатели составляют $1,62 млн в 2014 г., $1,56 млн в 2015 г. и $1,62 млн в 2016 г.

ИТ-инфраструктуру будут полностью размещать в облаках

«Через 18 месяцев ИТ-инфраструктуры большинства организаций будут полностью размещены в облаках. По данным нашего опроса, к середине 2018 г. около трети (28%) всех организаций намерены применять таким образом частные облачные сервисы. Около 22% обратят внимание на публичные облачные решения, а каждая десятая компания намерена использовать и те, и другие. К 2018 г. типичное ИТ-подразделение будет работать с преобладающими облачными приложениями и платформами, а не с традиционными внутренними инструментами», — отмечают аналитики.

Среди опасений в отношении облачных услуг, высказываемых опрошенными, на первом месте физическое местоположение размещенных данных (43%). Далее следуют безопасность облачных сервисов (41%) и конфиденциальность (21%).