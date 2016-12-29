Lenovo выпустила бюджетный ноутбук с военным стандартом прочности

Lenovo анонсировала обновленный Lenovo ThinkPad 13, у которого теперь есть накопители PCIe SSD, порт USB Type-C и подсветка клавиатуры. Устройство прошло испытания прочности в соответствии с военной спецификацией MIL-SPEC 810G Министерства обороны США.

Lenovo обновила ThinkPad 13

Lenovo анонсировала второе поколение ноутбуков повышенной прочности Lenovo ThinkPad 13, выполненных по военному стандарту MIL-SPEC 810G. Отличия модели от первого поколения заключаются в том, что устройство использует накопители PCIe SSD, имеет порт USB Type-C и по желанию пользователя подсвечивает клавиатуру.

Ноутбук имеет экран с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD). Матрица IPS обеспечивает дополнительную насыщенность цвета и угол обзора почти в 180˚.

Новый Lenovo ThinkPad 13 создан на базе процессора Intel Core i7. Оперативная память типа DDR4 может достигать 32 Гб, постоянная память на основе накопителя PCIe-NVMe M.2 составляет до 512 ГБ. На устройстве установлена ОС Windows 10 Pro. Ноутбук поддерживает модуль шифрования dTPM 2.0 и сенсорную технологию Windows Precision Touchpad.

Размеры Lenovo ThinkPad 13 составляют 322 мм х 223 мм х 19,1 мм при весе 1,44 кг. Корпус выполнен в черном или серебристом цвете. Ноутбук имеет разъемы HDMI, USB Type-C, три USB 3.0, порт для наушников/микрофона и картдридер 4-в-1. Порт Type-C имеет пропускную способность до 10 Гб/с и дает возможность заряжать ноутбук и устройства от него с мощностью до 100 Вт.

Обновленный Lenovo ThinkPad 13 получил накопители PCIe SSD, порт USB Type-C и подсветку клавиатуры

Lenovo ThinkPad 13 поступит в продажу в январе 2017 г. Цена устройства – от $675. Это бюджетная модель линейки ThinkPad. Например, новый ThinkPad Yoga 370 будет стоить около $1264, а ThinkPad X270 и ThinkPad T Ultrabook – от $909.

Оборонная спецификация MIL-SPEC 810G

MIL-SPEC – это документ оборонной спецификации, в котором изложены технические требования к оборудованию, как военного, так и гражданского назначения, разработанному с учетом стандартов Министерства обороны США. Lenovo ThinkPad 13 отвечает стандарту MIL-SPEC 810G.

Lenovo отмечает в описании линейки ThinkPad, что эти ноутбуки в целом не ограничиваются стандартом MIL-SPEC и могут превосходить его по прочности и износостойкости. Lenovo ThinkPad 13 способен работать при влажности 91-98% (для температур от 20˚С до 60˚С).

Ноутбук может функционировать при низких температурах до -20˚С в течение 72 часов. При высоких температурах до 60˚С время работы не ограничено. Ноутбук выдерживает резкий перепад температуры от минимальной до максимальной и обратно.

Lenovo ThinkPad 13 может работать на высоте более 4,5 тыс. м над уровнем моря. Механический шок, вызванный ускорением и внезапной остановкой (падение), устройство выдерживает до 18 раз. Разработчиками предусмотрена защита от вибрации, а также от песка и пыли.