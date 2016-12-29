ИТ-расходы малого и среднего бизнеса растут за счет инноваций

Малый и средний бизнес заинтересован в инновационных технологиях

Западноевропейские компании из сегмента малого и среднего бизнеса потратят на ИТ к 2020 г. более $120 млрд. Об этом говорится в новом исследовании International Data Corporation (IDC). Эти компании суммарно составляют треть всего ИТ-рынка, несмотря на сравнительно небольшие ИТ-бюджеты. Как отмечают аналитики, профильные расходы могут немного сократиться по итогам этого и следующего года, но общая тенденция останется неизменной и в дальнейшем рост продолжится.

При этом статьи расходов на традиционные ИТ увеличиваются сравнительно медленно, тогда как инновационные технологии становятся драйверами роста расходов. «Интернет вещей, цифровая трансформация, облака, 3D-печать и робототехника в сочетании с когнитивными системами создают новые каналы инвестиций, направленные, в первую очередь, на малый и средний бизнес. Один из главных приоритетов для поставщиков — разработать стратегию для правильной работы с этим сегментом», — подчеркнула Карла Ла Кроче (Carla La Croce), специалист по исследованиям IDC.

Новые технологии дают конкурентное преимущество

По данным исследования, наибольшую динамику увеличения расходов показывают представители малого бизнеса. Средний годовой показатель роста в период 2015-2020 гг. в этом сегменте составит 1,7%. Медленнее всего увеличивают расходы на ИТ так называемые «микро-предприятия» (от одного до девяти сотрудников) — примерно на 0,8% в год.

«Инновационное использование информационных технологий может быть значительным конкурентным преимуществом, а потому некоторые компании уже двигаются в данном направлении. Несомненно, существует много новых тенденций, которые влияют на ИТ-расходы на разных рынках. Подумайте, как могут изменить бизнес производителя 3D-печать или интернет вещей. Даже несмотря на то, что основные траты на ИТ все еще распределяются на более традиционные сферы, мы наблюдаем целый ряд новых проектов в индустрии», — отметила Анжела Вакка (Angela Vacca), менеджер по исследованиям IDC.

Ранее сообщалось о том, что в 2015 г. мировые расходы на ИТ, включая услуги связи, достигли $3,52 млрд, что на 5,8% ниже, чем в 2014 г. Это снижение стало рекордным за все время мониторинга отрасли. Расходы в 2015 г. выросли только на системы для дата-центров — на 1,8%. Расходы на ПО снизились на 1,4%, на устройства — на 5,8%, на ИТ-услуги — на 4,5%, а на услуги связи на 8,3%.

Одними из факторов сокращения сегментов являются политическая и экономическая нестабильность в России, Бразилии и Японии. В то же время аналитики отметили, что рынку ПК помогают ультрамобильные устройства премиум-класса, а рынку систем для дата-центров — серверы гипермасштаба.