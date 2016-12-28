Qualcomm оштрафован почти на $850 млн из-за обид Samsung и LG

Антимонопольные органы Южной Кореи выписали крупный штраф компании Qualcomm. Причина – продажа производителям мобильной техники ненужных лицензий, объединённых в один пакет с нужными. Из южнокорейских компаний у Qualcomm есть лицензионные соглашения с Samsung и LG.

Qualcomm выписали крупный штраф

Компания Qualcomm будет оштрафована на $853 млн южнокорейской Комиссией по справедливой торговле (KFTC). Причина штрафа – нарушение антимонопольного законодательства и подрыв честной конкуренции на рынке со стороны Qualcomm. Об этом сообщает ресурс Wall Street Journal.

Нарушение состоит в том, что Qualcomm требует от производителей мобильной техники покупать у неё полный пакет лицензий на беспроводные технологии, даже если частью этих лицензий производители не пользуются. Более того, сама Qualcomm по условиям соглашений может бесплатно использовать патенты партнёров.

По словам главы KFTC Шин Ён Сона (Shin Young-son), Qualcomm пользуется своим лидирующим положением на рынке, чтобы заставлять партнёров подписывать с ней несправедливые соглашения. В противном случае компания отказывается поставлять вендорам чипы, критически необходимые для производства их продуктов.

По мнению KFTC, Qualcomm также ограничивает другим производителям чипов доступ к своим патентам. К таким выводам комиссия пришла после трёхлетнего расследования.

Реакция Qualcomm

Qualcomm заявила, что собирается опротестовать решение KFTC в Верховном суде Сеула. По словам исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта компании Дона Розенберга (Don Rosenberg), Qualcomm уже очень давно придерживается одних и тех же патентных и лицензионных практик, и до сих пор никто не усматривал в них нарушения антимонопольного законодательства. В частности, в Южной Корее у компании есть такие соглашения с производителями мобильной техники Samsung и LG.

Оштрафованная на $853 млн Qualcomm собирается опротестовать это решение в Верховном суде Сеула

Qualcomm также заявляет, что сама KFTC действует в нарушение Соглашения о свободной торговле, заключённого между Кореей и США (KORUS). Это соглашение гарантирует американским компаниям, что в подобных случаях они будут иметь полный доступ к материалам дела и право на перекрёстный допрос в суде. Однако KFTC не дала вендору воспользоваться этими правами. Комиссия обещает представить корректирующее постановление, в котором точно опишет нарушения Qualcomm. Подготовка постановления займёт от 4 до 6 месяцев. После его выпуска начнётся отсчёт срока уплаты штрафа.

Реакция экспертов

По мнению Ли Сон Во (Lee Seung-woo), аналитика сеульской компании IBK Securities, если постановление комиссии вступит в силу, это негативно повлияет на доходы Qualcomm в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, Стейси Расгон (Stacy Rasgon), аналитик компании Sanford C. Bernstein, считает, что штраф сам по себе не проблема, поскольку «у Qualcomm глубокие карманы». Гораздо большее волнение вызывают возможные изменения в её бизнес-модели, если таковые будут.

Сколько получает Qualcomm

Бизнес-модель Qualcomm построена таким образом, что компания получает роялти с каждого устройства, в производстве которого используется её чип, причём сумма роялти рассчитывается исходя из стоимости всего устройства, а не одного чипа. Роялти может достигать 5% стоимости прибора. Кроме того, Qualcomm получает отчисления на свои патенты по лицензиям.

В финансовом 2016 г., который закончился 25 сентября, выручка компании составила около $23,5 млрд. Из них 66% были заработаны подразделением по производству чипов. Ещё 34% выручки составили патентные отчисления. Около 3% этих отчислений были получены от южнокорейских производителей мобильных устройств.

Предыдущие случаи

Это не первый случай, когда Qualcomm штрафуют за нарушение антимонопольного законодательства и подрыв честной конкуренции. В феврале 2015 г. компания согласилась выплатить штраф в размере $975 млн по требованию китайских антимонопольных органов. В ходе расследования выяснилось, что вендор заставлял местных производителей смартфонов переплачивать за свои чипсеты. Qualcomm согласилась внести изменения в ценовую политику.

Однако в 2009 г. южнокорейская комиссия оштрафовала Qualcomm на $225,6 млн за то, что компания использовала своё доминирующее положение на рынке и брала с производителей мобильной техники более низкие роялти, чем другие поставщики чипов. Это заставляло производителей покупать чипы именно у Qualcomm.

Qualcomm на рынке полупроводников



Qualcomm — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Диего, Калифорния. Является крупнейшим в мире поставщиком чипсетов для смартфонов и планшетов. Самая популярная линейка продуктов — чипы Snapdragon. Согласно данным Strategy Analytics, вендору принадлежит около 51% мирового рынка чипсетов в денежном выражении и около 64% рынка сигнальных процессоров. При этом в целом на рынке полупроводников по итогам 2015 г. Qualcomm занимала 4 место с долей рынка в 4,8%.