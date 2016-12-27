VIsa и MasterCard обвинили в дискриминации российских интернет-магазинов

Российские ассоциации розничной торговли пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard. Жалобщики утверждают, что эти платежные системы устанавливают завышенную комиссию по приему платежей для непродовольственных сетей и особенно для интернет-магазинов.

Жалоба в ФАС на Visa и MasterCard

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщила о подаче жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на платежные системы Visa и MasterCard. Солидарность с жалобой выразили и другие ассоциации ритейла: Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и организация «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса).

В жалобе Visa и MasterCard обвиняют в завышении цен на эквайринг (процесс приема платежей по банковской карте). Стоимость торговой уступки (другое название эквайринга) для компаний, работающих в непродовольственной сфере, составляет от 1,4% для крупных розничных компаний до 2% для компаний со средними оборотами.

В интернете стоимость эквайринга еще выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборота компании, при этом ставка в 1,6% доступна для компаний с многомиллиардными оборотами. В то же время стоимость обслуживания наличного оборота составляет от 0,01% до 0,5%.

Как формируется комиссия за эквайринг

Основная составляющая при определении размера торговой уступки - это межбанковская комиссия (intercharge). Это комиссия, которую банк-эквайер (обслуживает торговую точку) выплачивает банк-эмитенту (банк, выпустивший карту, с которой совершается платеж). Размер данной комиссии устанавливает международная платежная система (то есть Visa и MasterCard) и она составляет, в среднем, 70% от финальной стоимости торговой уступки.

Российские ассоциации розничной торговли пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard

Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Кроме intercharge, при установлении стоимости торговой уступки также учитываются комиссия платежной системы и маржа банка-эквайера (банки устанавливают ее самостоятельно).

По данным РАТЭК, в 2015 г. российские ритейлеры потратили на оплату торговой уступки более 150 млрд руб. В результате для небольших ритейлеров, включая интернет-магазины, становится невыгодным принимать платежи по банковским картам. Из-за этого некоторые торговые точки либо не принимают карты, либо устанавливают более высокие цены при оплате картой.

Кроме того, международные платежные системы устанавливают разные размеры комиссий для разных торговых точек. Так, у MasterCard межбанковская комиссия для продовольственных магазинов составляет 1,3%, для АЗС - 1,2%, для турагентств - 1%. Самые высокие тарифы установлены для непродовольственных магазинов - 1,6%.

Почему в России слабо развиты безналичные платежи

В РАТЭК считают, что международные платежные системы создают дискриминационные условия для компаний из непродовольственного сектора, устанавливая для них повышенные тарифы по intercharge, и ставят их в неравное положение по сравнению с компаниями из других сфер. А ввиду отсутствия регулирования в России рынка эквайринга данный рынок регулируется Visa и MasterCard, причем данное регулирование «является абсолютно непрозрачным».

В результате в России доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет лишь 29% ($481 млрд в абсолютном выражении). В то же время, например, во Франции, в Бельгии, в Канаде, доля безналичных платежей составляет 90% и более.

Чего ритейлеры хотят от ФАС

РАТЭК просит ФАС провести проверку обоснованности принципов формирования тарифов эквайринга со стороны Visa и MasterCard, предпринять шаги для повышения доступности эквайринга для бизнеса и повышения прозрачности принципов формирования его стоимости.

К моменту публикации в российских представительствах Visa и MasterCard не ответили на запросы CNews по данному вопросу.