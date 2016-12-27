По Toshiba нанесен ядерный удар силой 4,3 млрд долларов

Не успевшая оправиться от потерь после скандала с бухгалтерской отчетностью японская корпорация Toshiba пережила новый финансовый удар – акции компании резко упали на бирже. Аналитики прогнозируют потери корпорации до $4,3 млрд.

Акции пошли вниз

Японская корпорация Toshiba констатировала крупнейший в ее истории с мая 2015 г. финансовый провал. Как сообщает Bloomberg, на биржевых торгах в Токио во вторник акции корпорации упали в цене на 16% и теперь продаются по 331 иене за акцию. В Toshiba при этом отметили, что произошедшее не является новостным поводом и оценкой текущей стоимости активов корпорации.

Причина падения акций - рискованные сделки в сфере ядерной энергетики в США. В 2006 г. Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric. В декабре 2015 г. теперь уже дочернее предприятие японской корпорации Westinghouse Electric купило занимающуюся в том числе строительством АЭС Chicago Bridge & Iron's за $229 млн.

Помимо спора о стоимости сделки, аналитики 4-traders.com полагают, что покупка Chicago Bridge & Iron's повлечет за собой дополнительные финансовые потери со стороны Toshiba, что подтвердили и в самой корпорации. «В настоящее время мы рассматриваем потери в размере около 100 млрд иен, связанные с покупкой», - цитирует заявление японской корпорации Reuters. В результате, как отмечают журналисты, это уже сейчас повлекло снижение гудвилла (деловой репутации) корпорации и сказалось сейчас на стоимости акций. Как пишет Agence France-Presse, по итогам заканчивающегося в марте 2017 г. фискального года эксперты прогнозируют потери Toshiba до 500 млрд иен ($4,3 млрд).

Атомный интерес

Традиционный участник мирового ИТ-рынка Toshiba в последние годы активно диверсифицирует бизнес, делая капиталовложения в сферу атомной энергетики. В частности, японская корпорация в 2016 г. проявляла интерес к строительству АЭС в Великобритании, ЮАР и Латвии. Еще в 2000 г. Toshiba вошла в совместное с США и Испанией предприятие Global Nuclear Fuel Americas, занимающееся проектированием и изготовлением топлива кипящих водо-водяных реакторов BWR.

Эхо бухгалтерского скандала

«Если верить прогнозам, слабое финансовое положение Toshiba будет усугубляться в дальнейшем», - пояснил аналитик Mizuho Securities Co. Такеши Танака (Takeshi Tanaka). Ранее Toshiba пыталась выправить ситуацию, связанную с бухгалтерским скандалом: ошибки в документах закончились тогда фальсификацией отчетности.

Сделки на рынке ядерной энергетики нанесли удар по цене акций Toshiba

В итоге оказалось, что корпорация в течение шести лет систематически завышала в документах, предназначенных инвесторам, операционную прибыль на общую сумму около $2 млрд. Это привело к обвинению трех топ-менеджеров с их последующим увольнением, сокращениям работников и распродаже части бизнеса. Японские регуляторы оштрафовали Toshiba на рекордную сумму в 7,4 млрд иен.

Кроме того, за компанию взялись Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Напомним, американские власти на фоне финансового скандала заподозрили Toshiba в сокрытии $1,3 млрд убытка в подразделении, занимающимся строительством атомных электростанций.