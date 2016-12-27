«Эмзиор» подтвердила «отечественность» первого многофункционального устройства и маршрутизатора

«Эмзиор» внесла в Единый реестр российского ПО свой маршрутизатор «ВММ», а также аттестовала в экспертном совете по телекоммуникациям мини-АТС Tellus. Устройство и его аттестация оказались первыми в своем роде. Продукт получил статус российского телеком-оборудования.

«Эмзиор» развивает импортозамещение

Подводя итоги 2016 года, компания «Эмзиор» заявила о внесении мультипротокольного маршрутизатора «ВММ» в Единый реестр российского ПО, а также получении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения для мини-АТС «Смартстанция «Tellus». Оба продукта были созданы в рамках концепции импортозамещения, их производство осуществляется в России.

Маршрутизатор «ВММ»

Мультипротокольный маршрутизатор «ВММ» – это программный маршрутизатор уровня сети предприятия, предназначенный для виртуализации сетевых функций. Маршрутизатор обеспечивает маршрутизацию данных, сетевое экранирование, NAT, а также предоставляет возможность VPN-туннелирования.

В ходе разработки «ВММ» инженеры компании оптимизировали ядро ОС Linux в подсистеме маршрутизации и фильтрации. Как утверждает производитель, благодаря реализованному алгоритму бинарного дерева маршрутизатор отличается повышенной производительностью, что подтверждено тестами измерительного оборудования IXIA. При увеличении количества правил маршрутизации и приоритизации до уровня регионального провайдера, «ВММ» работает до 15 раз быстрее аналогов, заявляет разработчик.

Технические характеристики Tellus

«Смартстанция «Tellus» – это многофункциональная мини-АТС сегмента SOHO, предназначенная для организации доступа в Интернет и телефонии. Продукт был запущен в производство в 2014 г. Смартстанция совмещает в себе функции беспроводной точки доступа Wi-Fi, маршрутизатора, VoIP-шлюза, базовой станции DECT, IP-АТС, сетевого хранилища, а также принт- и медиа-сервера. По словам производителя, это первая многофункциональная мини-АТС российского производства. Среди организаций, использующих Tellus, есть образовательные учреждения и предприятия нефтегазового сектора.

Отечественная смартстанция Tellus прошла аттестацию по трем классам оборудования

Отличительная черта устройства – это поддержка до 5 беспроводных трубок стандарта DECT, что дает в общей сложности 27 абонентов. С учетом российской специфики, рынок воспринял Tellus в первую очередь как бюджетное решение для небольших офисов и альтернативу АТС начального уровня, отмечает производитель.

Первая в своем роде аттестация

Аттестацию Tellus проводил Межведомственный экспертный совет по присвоению телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Как сообщил Cnews генеральный директор «Эмзиор» Сергей Щербаков, для совета это была первая в своем роде аттестация, поскольку оценку заявки впервые пришлось проводить сразу по трем классам оборудования. Это были классы «Средства связи, выполняющие функции систем коммутации», «Средства связи, выполняющие функции цифровых транспортных систем» и «Оборудование широкополосного радиодоступа и связи».

В результате для рассмотрения Tellus пришлось сформировать три отдельные рабочие группы, которые тестировали продукт на соответствие требованиям Минпромторга России, предъявляемым к уровню локализации производства на территории России. Для всех трех классов было подтверждено соответствие нормам.

Чем занимается «Эмзиор»

Компания «Эмзиор», основанная в 2007 г., базируется на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург». Эта зона создана с целью локализации организаций и наукоемких производств и обеспечения условий для их развития, а также развития сферы услуг в области высоких технологий.

«Эмзиор» занимается разработкой ПО и аппаратно-программных комплексов с использованием среды GNU/Linux. Компания имеет опыт создания решений на базе различных дистрибутивов Linux, в том числе CentOS, Ubuntu, AstraLinux и МСВС. Кроме того, «Эмзиор» занимается разработкой и сопровождением собственных специализированных дистрибутивов для различных аппаратных платформ.