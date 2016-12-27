Apple готовит iPhone нового размера

Apple намеревается в следующем году существенно обновить свою линейку смартфонов iPhone 7, выпустив новую 5-дюймовую модель с двумя вертикально расположенными камерами на задней панели.

Новая модель iPhone 7 будет иметь 5-дюймовый экран

Компания Apple намерена выпустить новую 5-дюймовую модель iPhone с уникальной системой двух камер на задней панели. Модель с ранее не используемым 5-дюймовым размером экрана дополнит ныне существующую линейку смартфонов Apple, в которой представлены устройства с экранами в 4,7 и 5,5 дюймов, сообщает японский ресурс Mac Okatara.

Вероятно, 5-дюймовая модель с двумя вертикально расположенными камерами в традиции нумерации Apple получит название iPhone 7s Plus. Ожидается, что iPhone 7s и iPhone 7s Plus сохранят нынешний дизайн iPhone 7, и также будут заключены в корпус из алюминия. Однако, по информации источников Mac Okatara, новые модели будут выполнены в оригинальном для Apple красном цвете.

Три новых iPhone поступят в продажу в 2017 году

Другие источники сообщают, что в 2017 г. в продажу поступят три новые модели iPhone, среди которых обновленные 4,7-дюймовая и 5,5-дюймовая модели с LCD дисплеями, а также модель премиум класса с дисплеем OLED и стеклянным корпусом.

5-дюймовый iPhone станет третьим устройством Apple в линейке наряду со смартфонами в 4,7 и 5,5 дюймов

О существовании 5-дюймовой модели iPhone также сообщал авторитетный японский ресурс Nikkei. Однако по информации Nikkei, все три новые модели iPhone, выходящие в 2017 г., получат обновленный дизайн и корпус на основе стекла.

Каким будет iPhone 8

В Сети уже появилась информация и о совершенно новой модели смартфона от Apple – iPhone 8. По данным издания Korea Herald сославшегося на осведомленные источники, iPhone 8 будет оснащен изогнутым пластиковым OLED-дисплеем, производством которого займется LG Display. Другие издания уже сообщали, что iPhone 8 будет отличаться радикально новым дизайном и материалами, из которых изготовлен корпус смартфона. Планируется, что использование гибкого OLED дисплея сделает новый смартфон еще тоньше, чем его предшественники.

Вес iPhone 8, который, в отличие от iPhone 7, планируют выпускать в стеклянном, а не цельнометаллическом корпусе, тоже будет меньше. Кроме того, ожидается, что iPhone 8 оснастят еще более емким аккумулятором. Предположительно, устройство будет иметь дополнительные биометрические свойства, вроде сканирования лиц или радужной оболочки глаза (iris scanning), и лишится кнопки Home. Презентован iPhone 8, по данным Macrumors, будет в сентябре 2017 г.