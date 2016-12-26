Вопреки краху Galaxy Note 7, Samsung лидирует на российском рынке смартфонов

Samsung осталась лидером на российском рынке смартфонов в ноябре 2016 г. с долей в 20,1%, несмотря на крах ее флагмана Galaxy Note 7. Apple на втором месте с долей в 12,4%.

Samsung остается лидером

Компании Samsung Electronics удалось сохранить за собой первое место по продажам на российском рынке мобильных телефонов в ноябре 2016 г., сообщило издание южнокорейское агентство Yonhap, цитирующее отчет исследовательского агентства GfK Group. В ноябре 2016 г. доля Samsung в России составила 20,1%.

Как отмечают аналитики, Samsung продолжает удерживать первое место в России с ноября 2015 г., даже несмотря на то, что доля корейского гиганта потребительской электроники за последние месяцы несколько сократилась из-за провала и прекращения продаж устройства Galaxy Note 7.

Apple и Huawei – ближайшие преследователи

На втором месте на российском рынке мобильных телефонов компания Apple, чья доля в ноябре составила 12,4%. На третьем – китайский бренд Huawei с долей в 8,6%. Исследователи отмечают, что за год существенно потеряла свои позиции компания Lenovo – ее доля в ноябре 2016 г. составила 7,4% против показателя в 13,7% годом ранее.

Samsung теряет позиции из-за краха Galaxy Note 7

Представители ритейлеров отмечают, что негативное влияние на продажи устройств от Samsung оказал провал флагманского устройства Galaxy Note 7, официальное начало продаж которого в России так и не состоялось из-за многочисленных жалоб от пользователей по всему миру на взрывы батарей данного смартфона. Еще одной причиной общего падения продаж мобильных устройств от Samsung называют успех новых смартфонов iPhone 7 и 7 Plus от компании Apple, официальные продажи которых стартовали в России в сентябре 2016 г.

Взрывоопасный Galaxy Note 7 ударил по продажам Samsung,

но не смог лишить компанию первого места на российском рынке

В октябре доля компании Samsung на российском рынке составляла 20,3%, что говорило о падении по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 3,3%.

Впрочем, ранее сообщалось, что компании Apple, скорее всего, не удастся сильно увеличить продажи собственных смартфонов, воспользовавшись отзывом Galaxy Note 7. Причина состоит в том, что компания не располагает достаточным количеством продукции, так как спрос на новую модель iPhone превзошел ожидания. По наблюдениям исследовательской фирмы Goldman Sachs, задержка при получении iPhone 7 Plus составляет в среднем 4-5 недель, для модели Jet Black — 7-8 недель, и эта тенденция не угасает.

Из-за Galaxy Note 7 Samsung потеряет $5,3 млрд

В октябре 2016 г. Samsung сообщала, что в двух ближайших кварталах ее потери в операционной прибыли составят около $3 млрд. Причина – отзыв и прекращение производства Galaxy Note 7. По этой же причине компания уже потеряла $2,3 млрд прибыли в III квартале 2016 г. Таким образом, общие потери составят $5,3 млрд.

Чтобы компенсировать потери, компания собирается расширить продажи смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge. Кроме того, компания занимается пересмотром процесса контроля качества на производстве, чтобы сделать свою продукцию максимально безопасной для пользователей.