Рынок облачного хранения данных вырастет в три раза за пять лет

Рынок облаков увеличится в три раза к 2021 г.

Объем рынка облачного хранения данных увеличится с $23,76 млрд в 2016 г. до $74,94 млрд к 2021 г., говорится в новом исследовании от Markets and Markets. Таким образом, данный рынок в указанный период будет расти на 25,8% ежегодно.

Среди основных факторов, обеспечивающих рост рынка облачного хранения данных, все более активное внедрение гибридных облачных решений, растущие потребности предприятий в мобильности, а также относительная легкость развертывания облачных решений. Помимо этого, как отмечают авторы отчета, облачные решения для хранения данных также обеспечивают масштабируемость и гибкость, необходимые при управлении крупными базами данных на предприятиях. В период с 2016 по 2021 гг. также ожидается увеличение спроса на внедрение облачных решений со стороны малого и среднего бизнеса, что тоже окажет существенное позитивное влияние на тенденцию роста.

Шлюзы облачного хранения ждет быстрый рост

Шлюзы облачного хранения данных должны продемонстрировать наибольшие показатели ежегодного роста среди всех сегментов данного рынка. Как отмечают аналитики, эта технология в последние годы приобрела большое значение благодаря возможности легкой интеграции в инфраструктуру предприятия. Шлюзы обеспечивают дополнительные функции, такие как шифрование, сжатие и дедупликацию для эффективного использования имеющейся пропускной способности сети и быстрого переноса данных в облако.

Рост рынка обеспечат активное внедрение гибридных облачных решений и растущие потребности предприятий в мобильности

Также ожидается рост в сегменте облачных SaaS-услуг. «Управляемые SaaS-решения позволяют предприятиям сфокусироваться на своем основном бизнесе, качестве услуг и удовлетворении запросов пользователей, перекладывая задачи управления инфраструктурой хранения данных на поставщика услуги. Поэтому многие предприятия все чаще выбирают переход на SaaS-услуги, чтобы преодолеть бюджетные ограничения и избавиться от необходимости найма технических специалистов для управления системой хранения данных», — говорится в исследовании.

Облачные решения по-прежнему лидируют по популярности в Америке

Наибольший вклад в увеличение доходов на рынке облачного хранения данных среди регионов мира должна внести Северная Америка, где на сегодняшний день предприятия наиболее активно инвестируют в облачные решения. Однако по ежегодным показателям роста в период с 2016 по 2021 гг. будет лидировать Азиатско-Тихоокеанский регион, который уже сейчас на первом месте по росту внедрения облачных решений благодаря стремительно увеличивающимся запросам предприятий на хранение данных и популярности облачных приложений.