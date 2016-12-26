Названы самые пригодные для ремонта смартфоны 2016 года

Самый разбираемый

Техноресурс ifixit.org составил рейтинг наиболее ремонтопригодных смартфонов 2016 г. «Телефоны всегда с нами, даже в тех местах, где им совсем не место – например, в ванной. Поэтому они чаще ломаются, чем другие гаджеты. Около половины владельцев смартфонов во всем мире хотя бы один раз разбивали экран своего девайса. Насколько легко их починить?», - задались вопросом эксперты. В качестве одного из главных критериев ремонтопригодности ifixit.org называет простоту разборки гаджета.

На вершине списка расположился LG G5, признанный специалистами наиболее удобным для ремонта, «8 из 10». «Аккумулятор, который может сменить сам пользователь, и модульные компоненты делают смартфон самым ремонтопригодным по итогам года», - пояснили эксперты.

Рядом с LG расположились Google Pixel и iPhone 7, получившие по семь баллов ремонтопригодности. По словам специалистов, Google Pixel хорош модульными компонентами, однако открыть смартфон, не повредив при этом экран, крайне сложно.

Что касается продукции Apple – организаторам ремонта не понравилось, что при его вскрытии пришлось использовать четыре разных отвертки. Сравнивая же Google Pixel и iPhone 7 между собой, эксперты склонились в пользу Google, разобрать который оказалось легче. Далее, на шестом месте, удерживается iPhone SE. «Батарею и экран в нем заменить легко, но при этом запросто можно повредить кабель, соединяющий с Touch ID», - отметили специалисты.

Samsung вышел в аутсайдеры

Последние места рейтинга заняла продукция южнокорейского Samsung. Смартфоны Galaxy Note7 и Galaxy S7/Edge признаны наименее ремонтопригодными, получив 4 и 3 балла.

Самые ремонтопригодные смартфоны года - LG G5, iPhone 7 и SE

В минус Note7, кроме трудности открытия девайса, были также отнесены известные проблемы с батареей смартфонов, из-за которой фиксировались случаи самовозгорания гаджетов. Galaxy S7/Edge же эксперты вообще назвали «сэндвичем из стекла и клея». «Galaxy всегда был модульным смартфоном, и печально видеть, как Samsung скатывается к "склеенному гаджету"», - резюмировали авторы рейтинга. Эксперты отметили, что, безусловно, не смогли проверить все модели выпущенных в 2016 г. смартфонов и предложили пользователям ресурса оставлять свои мнения о ремонтопригодности не вошедших в рейтинг гаджетов в комментариях к материалу.