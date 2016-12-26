Через год две трети компаний США и Британии будут хранить данные в облаках

По результатам нового опроса, 68% компаний уже внедрили или намерены внедрить в течение следующего года облачные решения для хранения данных. Сомнения у оставшейся доли вызывают безопасность и стоимость.

ИТ-менеджеры поддерживают переход в облака

Гибридные облачные системы хранения данных продолжают набирать популярность среди компаний, несмотря на некоторые сложности. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса ИТ-менеджеров от компании Cloudian. 68% процентов из них сообщили, что уже приняли план по созданию публичного облачного хранилища данных в течение года либо планируют внедрить подобный план в скором времени, добавив облако к существующим локальным решениям.

Доля тех, кто уже внедрил у себя облачное решение, составила пока только 28%, тогда как еще около 40% планируют заняться этим в течение года. Наиболее популярной причиной внедрения облачных решений является их применение для резервного копирования информации. 64% респондентов заявили, что уже хранят в облаке свои бэкапы или планируют делать это в течение 12 месяцев. Сохраняя резервную копию в облаке, ИТ-менеджер получает бэкап, который хранится в отличном от основного дата-центре, а потому лучше защищен. Еще 13% отметили, что они собираются начать применять облачные решения, но не в следующем году, а позже, тогда как 19% вообще не намерены внедрять облако для работы в интеграции с локальным хранением. В опросе приняли участие 401 ИТ-менеджер из США и Британии, ответственные за принятие соответствующих решений по развитию ИТ-инфраструктуры.

«Если говорить о российском рынке, то наибольший рост можно заметить в частном секторе и у малого бизнеса. Корпоративный сектор пока придерживается традиционных решений по хранению данных», — отмечает ведущий системный архитектор интегратора «Step Logic» Виктор Ямчинов.

Стоп-факторы: стоимость и безопасность

Основными факторами, замедляющими распространение решений облачного хранения, остаются безопасность и затратная часть. 62% респондентов заявили, что безопасность вызывает у них наибольшие опасения, когда речь заходит об облаке, тогда как у 55% возникают сомнения из-за затрат.

«Среди основных проблем, стоящих на пути распространения облачных решений хранения данных, стоит выделить также недоверие потребителей к поставщикам облачных решений и законодательное регулирование отрасли, — рассказывает Виктор Ямчинов. — Современные облачные решения можно использовать для хранения важных конфиденциальных данных, таких как корпоративная и личная информация, финансовые данные и так далее. Но необходимо искать поставщиков, которые предоставляют сертифицированные решения (например, сертификация PCI DSS для финансовых данных и соответствие ФЗ 152 для персональных данных, в зависимости от их категории».

Наиболее популярной причиной внедрения облачных решений является их применение для резервного копирования информации

Авторы опроса отмечают некоторую путаницу в самом определении термина облачного хранения данных, так как некоторые респонденты считают формами облачных хранилищ и сервисы OneDrive или DropBox, основное назначение которых — все-таки синхронизация и коллективный доступ к файлам вместо хранения данных в масштабе корпорации. 40% также отнесли к категории облачных хранилищ решения Salesforce SaaS и Microsoft Office 365.

Помимо этого, около трети используют у себя в корпоративном помещении специальный прибор, который прилагается к сервису облачного хранения и обеспечивает распределение трафика, чтобы ускорять обмен информацией между локальным и облачным хранилищами. Как правило, такие приборы называются шлюзами облачного хранения.

Обычно организации используют у себя облачные решения для конкретных приложений или с конкретными целями, такими, как обмен данными и резервное копирование файлов. Однако, когда речь заходит о более общих целях применения облаков, они продолжают испытывать проблемы.

Помимо резервного копирования, основными сферами применения гибридных систем стали: веб-инфраструктура (52%), разработка и тестирование приложений (48%), технические приложения (43%), медиа и развлечения (21% ) и медицинские данные (21%).