Новый MacBook Pro впервые не рекомендован к покупке
Впервые в истории линейки MacBook Pro новые лэптопы Apple не получили рейтинг «рекомендовано» авторитетного издания Consumer Reports. Причиной стали их батареи, показавшие очень непостоянные результаты при тестировании.
Новые MacBook Pro не рекомендованы
Новые модели лэптопов MacBook Pro компании Apple, выпущенные осенью 2016 г., стали первым ноутбуками в истории этой линейки, которые не получат рейтинг «рекомендовано» Consumer Reports — одного из наиболее авторитетных в мире изданий, занимающихся тестированием лэптопов.
Как отмечают эксперты Consumer Reports, недавно завершившие окончательное тестирование новых MacBook Pro, эти устройства показывают отличные результаты, когда речь идет о качестве дисплея и производительности, однако при тестировании длительности автономной работы от батареи тестируемые модели демонстрируют совершенно отличные друг от друга результаты. Именно из-за сомнительного качества батарей Consumer Reports впервые отказались давать MacBook Pro рейтинг «рекомендовано».
Проблемы с батареями
Следует отметить, что жалобы на батареи в новых моделях лэптопов Apple появляются в интернете регулярно с тех пор, как устройства впервые поступили в продажу в ноябре 2017 г. Согласно официальному заявлению Apple, устройства должны работать от батареи до десяти часов, однако многие владельцы отмечают, что они могут использовать свои компьютеры в автономном режиме только три-четыре часа, после чего заряд батареи иссякает. Представители Apple пока не дают своих комментариев по поводу этой проблемы.
«Мы тестировали три модели MacBook Pro: 13-дюймовую модель с новым Touch Bar, расположенным над клавиатурой, 13-дюймовую модель без тач-бара и 15-дюймовую модель (все 15-дюймовые модели поставляются с тач-барами), — говорится в отчете Consumer Reports. — В ходе тестирования показатели батарей были крайне непоследовательными. Например, в ходе трех подряд тестов 13-дюймовая модель с тач-баром работала от батареи 16 часов в ходе первого теста, 12,75 часов в ходе второго и всего 3,75 часов в ходе третьего. Другая 13-дюймовая модель проработала 19,5 часов первый раз и 4,5 часа во второй. Показатели модели с 15-дюймовым экраном варьировались от 18,5 часов до 8 часов».
Обычно, отмечают эксперты, показатели батареи могут варьироваться от одного теста к другому незначительно — менее чем на 5%. Так как все аспекты тестирования отражают проблемы, способные возникнуть при реальном использовании компьютеров, потребители могут с уверенностью рассчитывать только на временные показатели нижней планки, определяя время, которое их лэптоп проработает без электричества.
Раньше у MacBook Pro такой проблемы не было
Аналитики также отмечают, что ранее такие проблемы с батареями не были характерны для Apple, и обычно рейтинги ноутбуков этой компании всегда были высокими. Более того, обычно компьютеры работали в автономном режиме даже дольше, чем официально заявлял производитель. Например, предыдущая модель MacBook Pro во время тестирования показала рекордный результат в 19 часов.