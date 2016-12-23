Новый MacBook Pro впервые не рекомендован к покупке

Новые MacBook Pro не рекомендованы

Новые модели лэптопов MacBook Pro компании Apple, выпущенные осенью 2016 г., стали первым ноутбуками в истории этой линейки, которые не получат рейтинг «рекомендовано» Consumer Reports — одного из наиболее авторитетных в мире изданий, занимающихся тестированием лэптопов.

Как отмечают эксперты Consumer Reports, недавно завершившие окончательное тестирование новых MacBook Pro, эти устройства показывают отличные результаты, когда речь идет о качестве дисплея и производительности, однако при тестировании длительности автономной работы от батареи тестируемые модели демонстрируют совершенно отличные друг от друга результаты. Именно из-за сомнительного качества батарей Consumer Reports впервые отказались давать MacBook Pro рейтинг «рекомендовано».

Проблемы с батареями

Следует отметить, что жалобы на батареи в новых моделях лэптопов Apple появляются в интернете регулярно с тех пор, как устройства впервые поступили в продажу в ноябре 2017 г. Согласно официальному заявлению Apple, устройства должны работать от батареи до десяти часов, однако многие владельцы отмечают, что они могут использовать свои компьютеры в автономном режиме только три-четыре часа, после чего заряд батареи иссякает. Представители Apple пока не дают своих комментариев по поводу этой проблемы.

Впервые в истории линейки MacBook не получили рейтинг «рекомендовано» авторитетного издания Consumer Reports

«Мы тестировали три модели MacBook Pro: 13-дюймовую модель с новым Touch Bar, расположенным над клавиатурой, 13-дюймовую модель без тач-бара и 15-дюймовую модель (все 15-дюймовые модели поставляются с тач-барами), — говорится в отчете Consumer Reports. — В ходе тестирования показатели батарей были крайне непоследовательными. Например, в ходе трех подряд тестов 13-дюймовая модель с тач-баром работала от батареи 16 часов в ходе первого теста, 12,75 часов в ходе второго и всего 3,75 часов в ходе третьего. Другая 13-дюймовая модель проработала 19,5 часов первый раз и 4,5 часа во второй. Показатели модели с 15-дюймовым экраном варьировались от 18,5 часов до 8 часов».

Обычно, отмечают эксперты, показатели батареи могут варьироваться от одного теста к другому незначительно — менее чем на 5%. Так как все аспекты тестирования отражают проблемы, способные возникнуть при реальном использовании компьютеров, потребители могут с уверенностью рассчитывать только на временные показатели нижней планки, определяя время, которое их лэптоп проработает без электричества.

Раньше у MacBook Pro такой проблемы не было

Аналитики также отмечают, что ранее такие проблемы с батареями не были характерны для Apple, и обычно рейтинги ноутбуков этой компании всегда были высокими. Более того, обычно компьютеры работали в автономном режиме даже дольше, чем официально заявлял производитель. Например, предыдущая модель MacBook Pro во время тестирования показала рекордный результат в 19 часов.