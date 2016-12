Из-за взрыва iPhone у девушки обгорело 30% тела. Фото

iPhone 5s взорвался в Казахстане

В Казахстане взорвался iPhone 5s, вызвав сильный пожар, который привел к ожогам третьей степени девушки - его владелицы и сгоревшему имуществу. 28-летняя Ардак Орынбасарова была доставлена в больницу с ожогами 18 декабря 2016 г., сообщила местная газета «Диапазон».

Потерпевшая рассказала, что спала, когда загорелся ее iPhone 5s. Телефон был подключен к зарядному устройству. Орынбасарова поступила в больницу с ожогами 30% тела на лице, руках, ногах и спине, сутки ей пришлось провести в реанимации.

«Все произошло около 3 ночи. Перед сном я поставила на зарядку телефон, положила рядом на кровати, она у меня дву­спальная. Наутро я должна была рано встать, а будильник на мобильнике. Среди ночи меня будто кто-то толкнул, я проснулась. Смотрю – вторая половина кровати горит, комната в дыму. Я пыталась кричать, звать на помощь, а голоса нет, потому что надышалась дыма. С первого этажа прибежал отец, но он не сразу смог открыть дверь, она захлопнулась. Меня вывели на улицу, я сама позвонила на 102. Сгорели комната, iPhone, кровать, норковая шуба, ноутбук. Я до сих пор не могу прийти в себя», - рассказала она.

Владелица iPhone 5s намерена бороться за свои права По словам пережившей пожар девушки, она купила свой iPhone 5s в апреле 2015 г. в салоне мобильной связи за 120 тысяч казахстанских тенге (около $650). Бывшая владелица iPhone намерена предъявить к салону претензии. «Я рада, что вообще осталась жива, что не сгорела вовсе, но я потерпела ущерб, и немалый. У моего знакомого iPhone 5s сгорел на его глазах. Он не предъявлял никому претензий, купил новый. А я думаю, нам, пострадавшим, надо объединяться и вместе защищать свои права», — считает Ардак Орынбасарова.

Фото пострадавшей из казахстанской газеты «Диапазон»

Представители салона мобильной связи, где было куплено устройство, заявили, что готовы к разбирательствам. «Важно уточнить, при каких обстоятельствах загорелся iPhone. Был ли он в ремонте, оригинальной ли зарядкой пользовались, в какое время суток его заряжали. Делать это ночью не рекомендуется. После 100% процентной зарядки идет сверхзарядка, а это может привести к вздуванию батарейки. Это происходило с Samsung и другими телефонами. Происходит такое и при пользовании не оригинальной зарядкой», – полагают представители салона.

Не первый взрыв iPhone

Это далеко не первый подобный случай взрывов и самопроизвольных возгораний iPhone. В октябре 2016 г., студент Дарин Хлавати (Darin Hlavaty) из колледжа Роуэн в округе Берлингтон, штат Нью Джерси, США пострадал от взрыва iPhone 6 Plus.

Взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли во время лекции, когда смартфон находился в заднем кармане джинсов студента. Пламя оказалось настолько сильным, что в результате карман джинсов прогорел насквозь. Смартфон при этом полностью разрушился.

Вскоре после этого о случае взрыва iPhone 7 Plus сообщили из провинции Юньнань в юго-западной части Китая. Почти новый, купленный всего лишь месяц назад смартфон iPhone 7 Plus взорвался, как сообщается, после того, как его случайно уронили на землю. После падения телефон начал сильно дымить и трястись. В результате взрыва и выгорания внутренностей экран iPhone 7 Plus полностью отвалился от корпуса и фактически раскрошился.

В Австралии взорвавшийся iPhone 7 стал причиной пожара, уничтожившего автомобиль его владельца. Смартфон был куплен за неделю до происшествия. Пользователь утверждает, что iPhone не получал механических повреждений и заряжался только через оригинальное устройство.

За несколько месяцев до этого СМИ облетело сообщение о взрыве iPhone 6, который оставил ожоги бедра третьей степени у австралийского велосипедиста. Смартфон взорвался в результате незначительного падения владельца. После инцидента мужчине потребовалась операция по пересадке кожи.