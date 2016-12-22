Российский рынок серверов рванул вверх, пока мировой падает

Рынок серверов России показывает устойчивый рост второй квартал подряд. В III квартале 2016 г. по количеству поставленных устройств рынок вырос на 7,9%.

Рост на 7,9% по количеству проданных серверов

В III квартале 2016 г. российский рынок серверов вырос на 7,9% по количеству поставленных устройств , тогда как в денежном выражении произошло падение на 12,8%, сообщило IDC.

Мировой рынок, по подcчетам IDC, в тот же период показал падение продаж серверов в натуральном выражении на 4,6%.

Всего в III квартале 2016 г. на российский рынок было поставлено 25149 серверов всех типов на общую сумму в $122,56 млн. Об этом говорится в новом исследовании IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

99,9%в количественном и 91,1% в денежном выражении заняли поставки серверов стандартной х86 архитектуры. Также аналитики отмечают наличие штучных поставок RISC систем, которые, однако, отличились существенными денежными результатами.

Рынок растет второй квартал подряд

Таким образом, можно констатировать рост российского рынка серверов в количественном соотношении уже II квартал подряд. Во II квартале 2016 г. на российский рынок было поставлено 27923 сервера всех типов на общую сумму $140,24 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. количество поставленных серверов выросло на 13,8%, в то время как объем поставок в денежном выражении увеличился на 14,6%.

Рынок серверов России показывает количественный рост второй квартал подряд

В I квартале 2016 г. наблюдалось значительное падение по всем показателям. На рынок было поставлено 18 330 серверов всех типов на общую сумму $87,02 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. количество поставленных серверов сократилось на 38,8%, а объем поставок в денежном выражении — на 48%.

2015 г. был провальным

Надо отметить, что в 2015 г. рынок серверов в России показал худшую динамику за последние пять лет. Всего за год было поставлено 106749 серверов всех типов на общую сумму $668,96 млн. По сравнению с 2014 г. падение составило 25,4% в количественном и 27,8% в денежном выражении

Ожидания от 2016 г. в целом позитивные

«На фоне мирового падения количественных продаж серверов в течение третьего квартала на 4,6%, отечественный рынок продемонстрировал противоположную динамику, увеличившись почти на 8%, — отметил Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам. — Исторически, поставки серверных решений на российский рынок во второй половине года заметно превышают количество поставок первых двух кварталов, что во многом связано со сложившимся циклом финансирования проектов и особенностями отчётности и планирования».

«Вот уже на протяжении нескольких лет российский серверный рынок сокращает годовой объем и в денежном и в количественном выражении, постепенно выходя на некоторую точку насыщения. Модель использования серверной инфраструктуры также меняется, более не отличаясь экспансивным ростом парка установленных систем или частой сменой оборудования. Технологический прогресс, вызвавший рост цен на компоненты и временное снижение их доступности, также не способствовал оживлению рынка и увеличению поставок. С другой стороны, уже в ближайшие два-три квартала ожидается увеличение доступности и выравнивание цен на комплектующие, что несомненно обрадует заказчиков и поможет оживлению рынка», — прокомментировал Михаил Попов.