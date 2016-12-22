Новая технология в два раза ускорит запись данных на флэш-носители

Разработана новая технология, благодаря которой скорость записи данных на all-flash массивы увеличится сразу в два раза. Такой результат достигается за счет усовершенствованной дедупликации данных при записи.

Новая технология дедупликации данных

Компания Fujitsu Laboratories сообщила о том, что разработала новую технологию высокоскоростной дедупликации данных для all-flash массивов. Она позволяет производить системы хранения данных с более чем вдвое увеличенной скоростью отклика на запись данных по сравнению с нынешними технологиями, передает phys.org.

В последние годы all-flash массивы уже начали применять технологию дедупликации, которая позволяет объединять дубликаты данных при записи на флэш-массив, что позволяет уменьшать нагрузку на устройства. Однако, так как система подключается к нескольким флэш-устройствам для поиска дубликатов данных каждый раз, когда она записывает данные, возникает проблема низкой скорости отклика во время таких операций. Это происходит, главным образом, из-за того, что устройства хранения данных постоянно наращивают объем информации и требования к скорости.

Скорость записи на флэш-массивы вырастет в два раза

Fujitsu Laboratories разработала новый метод, который позволяет увеличить скорость отклика, путем проведения дедупликации уже после записи данных. Кроме того, так как данные могут быть записаны на диск дважды, увеличивая тем самым объем коммуникаций и снижая общую производительность обработки, Fujitsu Laboratories добавила возможность автоматического переключения между новым и старым способами дедупликации, в зависимости от того, какой способ будет наиболее эффективным для поставленной задачи. Благодаря этому скорость отклика может быть увеличена почти в два раза.

Устройства хранения данных постоянно наращивают объем информации и требования к скорости

Новая технология была представлена на ежегодном мероприятии Computer Systems Symposium 2016 в Токио, Япония. Как отмечают эксперты, в нынешнее время с развитием виртуализации и использования больших объемов данных в бизнесе, требования к производительности систем хранения данных продолжают увеличиваться. Именно благодаря этому широкую популярность приобретают флэш-массивы, которые отличаются своей скоростью. Однако флэш-носители стоят дороже традиционных жестких дисков, и могут быть перезаписаны ограниченное количество раз за время своего жизненного цикла. Поэтому все all-flash массивы включают в себя функционал дедупликации, консолидирующий данные при записи, что позволяет уменьшить количество необходимого дискового пространства и число необходимых операций записи.

«Новая разработанная нами технология дедупликации для all-flash массивов поможет им взаимодействовать при выполнении операции записи, временно сохраняя данные в открытой памяти (кеш-памяти). Пока сервер готовится к выполнению следующей операции записи, в зависимости от отзывов со стороны памяти технология проводит поиск дублирующей информации с помощью параллельного сообщения с устройствами хранения. Затем данные, наконец, записываются на диск, это происходит после того, как были удалены дупликаты. Благодаря этой технологии нам удастся увеличить время отклика во время операций записи примерно в два раза», — поясняют разработчики.