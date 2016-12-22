Беспечный хакер сел в тюрьму за кражу $1 млн с домашнего IP
Это ваш IP-адрес?
Участник британской киберпреступной группировки, похитившей около $1 млн с банковских счетов с помощью вредоносного ПО, отправлен в тюрьму на пять лет.Кибервзломщик по имени Томаш Сковрон (Tomasz Skowron) свои операции по очистке чужих банковских счетов проводил с собственного домашнего IP-адреса, по которому его и вычислили.
Сковрон и его подельники распространили банковское вредоносное ПО, которое позволило им вторгаться в чужие счёта и опустошать их. Злоумышленники атаковали банки в Австралии и переводили средства на счета в банках Великобритании. Переведённые деньги обналичивали «денежные мулы» - криминальные курьеры.
Сотрудники пострадавших банков выявили целый ряд мошеннических транзакций, о которых и уведомили правоохранительные органы. В ходе расследования полицейские выявили общий IP-адрес, связанный с несколькими из этих транзакций. Очень быстро выяснилось, что этот адрес зарегистрирован на домашний адрес самого Томаша Сковрона. В 2014 г. он был арестован.
Преступник добросовестно хранил улики
Полиция конфисковала всё его оборудование и без особых затруднений нашла доказательства причастности к преступной схеме. Сковрон в итоге признал себя виновным в инкриминируемых деяниях. Непосредственный взлом чужих аккаунтов в их число не входил.
Виновным себя признал и его подельник, бездомный Пётр Птач (Piotr Ptach), который занимался наймом денежных мулов. Переписка с Птачем сохранилась на мобильных телефонах Сковрона, несмотря на все его попытки её стереть. Птач получил три года.
Позднее полиции удалось установить причастность Сковрона к кибератакам против ряда строительных фирм в Великобритании, с чьих счетов были угнаны около $600 тыс.
Группировку, к которой принадлежал Сковрон, и в которой, по мнению полицейских, играл «существенную роль», подозревают в причастности к ряду других громких киберпреступлений.
«Проводить мошеннические транзакции через домашний компьютер, не маскируя IP-адрес, это примерно как если бы грабитель банка оставил на месте преступления свой подлинный паспорт, - комментирует Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Монитор безопасности». - Вопреки распространённому мнению, киберпреступники - это далеко не всегда люди с высоким уровнем интеллекта: многие просто используют вредоносный код, написанный кем-то ещё, а это большого ума не требует. Однако просчёт Сковрона выглядит совсем уж «детским». Не исключено, что он, как и его бездомный напарник, не были на первых ролях в своей группировке».