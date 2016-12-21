Начались продажи Apple Watch подешевке

Цены на «серый космос»

Линейка продаж восстановленных гаджетов Apple пополнилась «умными» часами. Apple Watch с пометкой refurbished теперь можно купить в официальном американском интернет-магазине компании.

Восстановленные (или, как предпочтительно их называют производители, обновленные) девайсы являются товарами, которые по разным причинам вернули покупатели. Возврат мог произойти как из-за незначительного дефекта, так и из-за несоответствия ожиданиям потребителя.

В соответствии с обнародованным Apple прейскурантом, восстановленные Apple Watch Series 1 в корпусе из алюминия цвета «розовое золото» обойдутся покупателю в $229 (цена новых – от $269).

Такие же часы в цвете «серый космос» – в $249 (от $269 стоят новые). Apple Watch в корпусе из нержавеющей стали с ремешком белого цвета вместо $599 в обновленном варианте стоят почти на сотню дешевле – $509. В целом скидка на разные модели восстановленных smart watch составляет от $40 до $90, от 14% до 16% от размера первоначальной цены.

Apple начала продавать восстановленные «умные» часы со скидкой от $90

В Apple отмечают, что на восстановленные гаджеты распространяется годовая ограниченная гарантия, а также условия компании по возврату товара в течение 14 дней.

В компании с iPhone

Комментируя скидки Apple, издание The Verge с юмором отмечает, что компания, к сожалению, не представила восстановленные модели своих самых дорогих часов, к примеру, Apple Watch Edition, стоимостью в несколько десятков тысяч долларов в корпусе из 18-каратного золота.

Вместо этого компания предлагает клиентам упрощенный вариант гаджета в керамическом корпусе и с ценой в десятую часть от золотой версии (в России стоимость керамической модели Apple Watch Edition начинается от 116 тыс. руб.).

Ранее Apple запустила на своем сайте продажи отремонтированных iPhone 6S и 6S Plus со скидкой в 15%. Устройства стоят в среднем на $100 дешевле новых, уценка составляет около 15% от изначальной цены.

В продаже имеются модели iPhone 6S и 6S Plus. Например, отремонтированный iPhone 6S с объемом накопителя 16 ГБ стоит в американском интернет-магазине $499. Это на $100 меньше цены нового устройства, и на $200 меньше, чем модель стоила в момент своего появления на рынке.

Золотистый iPhone 6s с объемом памяти 64 ГБ после ремонта стоит $589, в то время как цена нового составляет $699. Ранее отдел refurbished в интернет-магазине компании также пополнили восстановленные iPad, iPod, Mac и даже приставка Apple TV.