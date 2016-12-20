Взрывающиеся Samsung Galaxy Note7 довели Корею до госрегулирования смартфоностроительной отрасли

Власти Южной Кореи до конца года выпустят закон, регламентирующий производство и процедуру отзыва смартфонов на территории страны. Поводом для законодательной инициативы стал скандал с самовозгорающимися гаджетами Samsung.

Samsung довел до регуляторов

Правительство Южной Кореи выпустит первый закон, регламентирующий производство и продажу смартфонов в стране. Поводом для инициативы властей стал скандал с гаджетами, произведенными компанией Samsung.

Напомним, зафиксированные случаи самовозгорания Galaxy Note7 в октябре 2016 г. стали причиной массового отзыва южнокорейской компанией своих девайсов как с производства, так и из продаж. Потеря прибыли Samsung в результате составила около $5,3 млрд.

Как сообщает Yonhup, проект регламентирующих документов для производителей смартфонов будет разработан до конца декабря текущего года. Над документом будут работать министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Кореи, а также местный регулятор рынка услуг телекоммуникаций, комиссия по связи Кореи.

Три дня на решение

В соответствии с законопроектом, корейские производители смартфонов будут обязаны согласовывать свои действия с тремя операторами мобильной связи: SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Co. В частности, согласования потребует запуск новой продукции или отзыв старой. На согласование будет отводиться три дня. По регламенту, например, решение об отзыве смартфонов, непосредственно относящееся к защите потребителей, должно содержать четкие условия сроков обмена гаджета и размеры возмещения ущерба. Также производители и регуляторы должны будут разработать детальную схему возврата средств покупателям.

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Представитель министерства в беседе с информагентством добавил, что законопроект уже прошел необходимое обсуждение, однако его детали к моменту утверждения могут измениться. О том, как именно законопроект будет регламентировать производство смартфонов, не сообщается.

Журналисты напоминают, что после отзыва Galaxy Note7 прокатилась волна возмущения со стороны пользователей гаджетов, оставшихся крайне недовольными процедурой компенсации со стороны Samsung.

В мировом контексте

Ранее правительства разных стран неоднократно пытались законодательно регулировать производство мобильной техники. В частности, из соображений безопасности власти Нью-Йорка в текущем году потребовали, чтобы смартфоны, продаваемые в городе, были оснащены функцией разблокировки и дешифрования информации производителем гаджета или разработчиком операционной системы.

Схожий документ рассматривается во Франции — закон обяжет производителя предоставить криптографический ключ к своим устройствам по требованию суда.