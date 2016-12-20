Российский дизайнер создал гигантского человекоподобного робота. Видео

Сотрудничающий с корейскими разработчиками концептуальный дизайнер Виталий Булгаров обнародовал снимки первого в мире прямоходящего пилотируемого робота-аватара, ростом четыре метра и весом в полторы тонны.

Полуторатонные амбиции

Концептуальный дизайнер Виталий Булгаров, сотрудничающий с корейской компанией Korea Future Technology, представил первые снимки новой разработки – управляемого прямоходящего робота-аватара METHOD-1.

Виталий Булгаров на своей странице в Facebook, создание робота пока не завершено, он проходит первое тестирование в движении. Высота тяжелого управляемого робота составляет четыре метра, вес – полторы тонны. «Чтобы ответить на самый очевидный вопрос о том, что это такое, я скажу, что, сточки зрения механики, программной, аппаратной и "железной" части это достаточно амбициозный проект, который потребует использования разных технологий. Опробованные на этом роботе, они позволят решить много человеческих проблем в реальной жизни», - пояснил дизайнер.

Детали разработки он не раскрыл, пообещав позже разместить дополнительные снимки METHOD-1. «Моя цель – создать совместно с Korea Future Technology первого в мире управляемого робота», - добавил Виталий Булгаров.

Конкуренция гигантов

Молдавский дизайнер Виталий Булгаров, специализирующийся на 3D-моделировании, ранее сотрудничал с компаниями Dreamworks, Blizzard Entertainment, LucasFilm’s Industrial Light&Magic, Paramount Pictures и MGM.

Кроме того, в его портфолио значится работа с Google’s Boston Dynamics. Эта компания, сотрудничающая с Агентством по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), специализируется на создании футуристических роботов.

В число ее разработок входят, например, робот-собака BigDog, способная нести груз до 150 кг со скоростью до 6,4 км/ч, и робот-кошка WildCat, развивающая скорость до 25,7 км/ч. Значится в активе Boston Dynamics и прямоходящий робот Atlas.

Что касается роботов-аватаров, корейским разработчикам придется конкурировать на этом рынке с уже существующими моделями. Летом 2015 г. компания MegaBots из Бостона – создатели управляемого двумя пилотами робота MegaBot Mark 2 (прямоходящим его назвать в прямом смысле нельзя, так как он передвигается на гусеницах) - бросила вызов Suidobashi Heavy Industries, создателю робота Kuratas.

Американцы предложили японцам организовать дуэль гигантских роботов, а в Suidobashi приняли вызов. Однако дуэль до сих пор не состоялась и, судя по обнародованному MegaBots рекламному тизеру, скоро станет основой для телевизионного реалити-шоу.