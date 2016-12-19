Появился смартфон с огромной батареей, от которого можно заряжать другие устройства

26 декабря Gionee официально представит смартфон Gionee M2017, аккумулятор которого имеет емкость 7000 мАч. Это одна из самых мощных батарей на рынке. Смартфон может служить внешним аккумулятором для других устройств.

Gionee представит Gionee M2017

Китайская компания Gionee официально представит 26 декабря смартфон Gionee M2017, отличительной чертой которого является аккумулятор мощностью 7000 мАч. Утечки изображений устройства можно найти в китайской соцсети Weibo. Характеристики подтверждены китайским сертификационным центром TENAA.

Gionee M2017 оснащен изогнутым экраном с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей (Ultra HD). В разработке дисплея использовалась технология AMOLED. Смартфон создан на базе 8-ядерного процессора с частотой 1,96 ГГц, название которого не уточняется. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, постоянной – 128 ГБ. Gionee M2017 оснащен сканером отпечатка пальца и работает под ОС Android 6.0.1 Marshmallow.

Смартфон оборудован тремя камерами. Две тыловые камеры имеют разрешение 12 Мп и 13 Мп соответственно, фронтальная – 8 Мп. Размер устройства равен 155,2 мм х 77,6 мм х 10,65 мм при весе 230 г. Значительный вес Gionee M2017 обусловлен размерами несъемного аккумулятора, мощность которого составляет 7000 мАч. При этом смартфон может быть использован как внешний аккумулятор для других устройств. Gionee M2017 представлен только в черно-золотом цвете.

Мощные аккумуляторы смартфонов Oukitel

В настоящее время по емкости аккумулятора на рынке лидирует смартфон Oukitel K10000 китайского производителя Oukitel, выпущенный в декабре 2015 г. Емкость аккумулятора устройства составляет 10000 мАч. Вендор уверяет, что Oukitel K10000 выдерживает до 15 суток автономной работы в режиме «нормальной эксплуатации». Этот смартфон тоже может заряжать другую электронику через переходник OTG. Например, он сможет полностью зарядить три iPhone 6s Plus, при этом у него самого останется 10% заряда.

Смартфон Gionee M2017 может служить внешним аккумулятором для других устройств

При этом Oukitel K10000 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем и 4-ядерным процессором с частотой 1 ГГц. Объем оперативной памяти равен 2 ГБ, постоянной – 16 ГБ. Разрешение фронтальной камеры составляет 2 Мп, тыловой — 8 Мп. Смартфон имеет два разъема для SIM-карт. Цена устройства – порядка 10550 руб.

Этот же китайский вендор предлагает смартфон Oukitel K6000 Pro с аккумулятором емкостью 6000 мАч. Производитель обещает 46 часов автономной работы в режиме разговора, 360 – в режиме ожидания, и 45 – в режиме прослушивания музыки.

Oukitel K6000 Pro оснащен экраном с диагональю 5,5 дюйма и 8-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, постоянной – 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 13 мп, фронтальной – 5 мп. Цена устройства – порядка 10800 руб.

Батареи мощнее 6000 мАч

Смартфон Doogee T6 китайского производителя Doogee оснащен аккумулятором емкостью 6250 мАч. Компания обещает 16 часов автономной работы при непрерывном просмотре видео. Игры разряжают устройство за 9 часов.

При этом Doogee T6 оснащен экраном с диагональю 5,5 дюймов и 4-ядерным процессором с частотой 1 Ггц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, постоянной – 16 ГБ. Разрешение основной камеры равно 8 Мп, фронтальной – 2 Мп. Цена – около 8300 руб.

Смартфон Ulefone Power от китайского производителя Ulefone имеет несъемный аккумулятор емкостью 6050 мАч. Производитель обещает автономную работу в течение 63 часов в режиме разговора и 1800 часов в режиме ожидания.

При этом Ulefone Power оснащен экраном с диагональю 5,5 дюйма, 8-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц, имеет 3 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Разрешение основной камеры равно 13 Мп, фронтальной – 5 мп. Цена устройства составляет порядка 10900 руб.