У iPhone 8 будет изогнутый дисплей

iPhone 8 будет иметь совершенно новый изогнутый пластиковый OLED-дисплей. Наряду с применением стеклянного, а не металлического корпуса сделает смартфон еще тоньше и легче.

У iPhone 8 будет гнущийся OLED-дисплей

Будущий iPhone 8 будет отличаться рядом кардинальных изменений по сравнению с предыдущей, чего нельзя было сказать об iPhone 7. По данным издания Korea Herald сославшегося на осведомленные источники, iPhone 8 будет оснащен изогнутым пластиковым OLED-дисплеем, производством которого займется LG Display.

Другие издания уже сообщали, что iPhone 8 будет отличаться радикально новым дизайном и материалами, из которых изготовлен корпус смартфона. Планируется, что использование гибкого OLED дисплея сделает новый смартфон еще тоньше, чем его предшественники.

Вес iPhone 8, который, в отличие от iPhone 7, планируют выпускать в стеклянном, а не цельнометаллическом корпусе, тоже будет меньше. Кроме того, ожидается, что iPhone 8 оснастят еще более емким аккумулятором.

Другие нововведения

Ранее в СМИ уже появлялись другие прогнозы относительно будущего флагмана Apple. Предположительно, устройство будет иметь дополнительные биометрические свойства, вроде сканирования лиц или радужной оболочки глаза (iris scanning), и лишится кнопки Home. Что касается даты презентации нового iPhone, по данным Macrumors, она может произойти в сентябре 2017 г.

В iPhone 8 будет использован совершенно новый изогнутый OLED-дисплей

Эксперт KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уже назвал прогнозную цену iPhone 8. По его словам, «дорогой телефон» будет стоить около $800 или чуть дороже. «Между тем, Apple должна поддерживать свое присутствие на рынке низкого ценового сегмента, и новая LCD-версия iPhone 7 (iPhone 7S) как раз займет это место в портфолио компании», — считает Минг-Чи Куо.

Apple сокращает производство iPhone 7

Между тем, Apple сокращает заказы на производство iPhone 7 в связи с падением спроса на нынешнюю модель. По данным источника в первом полугодии 2017 г. будет отгружено на 5 млн меньше iPhone 7, чем во втором полугодии 2016 г. Всего в 2016 г. Apple планирует выпустить на рынок до 100 млн iPhone 7.

Одновременно происходит уменьшение доли Apple на мировом рынке смартфонов. По данным компании IDC, в 2016 г. вендор контролирует 14,3% рынка, что на 11% меньше, чем год назад.