В Москве прошла онлайн-трансляция резонансного судебного заседания

Пользователи интернета впервые получили возможность увидеть трансляцию судебного заседания благодаря внедрению «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). В Дорогомиловском суде столицы рассматривают обращение о признании государственным переворотом событий на Украине в 2014 г.

В столице показали судебное заседание онлайн

15 декабря с помощью технологий КИС СОЮ впервые прошла онлайн-трансляция судебного заседания в Дорогомиловском суде Москвы. В ходе заседания слушалось дело международного значения. Им стало рассмотрение обращения народного депутата Украины нескольких созывов Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 г. государственный переворотом.

Следить за ходом судебного заседания можно по ссылке как с ПК, так и с мобильного устройства с любой операционной системой (iOs, Android, Windows). Ограничение на одновременное количество просмотров отсутствует. Итоговая видеозапись слушания будет автоматически сохранена в едином дата-центре, созданном в Московском городском суде в рамках внедрения «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ).

Трансляция вызвала интерес не только в России и Украине, но и в нескольких странах Европы

За онлайн-трансляцией в первый день слушания наблюдали преимущественно жители России (54%) и Украины (42%). Также заседание вызвало интерес в Германии, Голландии, Англии и Болгарии. Практически каждый пятый из них воспользовался для просмотра тем или иным мобильным устройством.

Заседания фиксируют в 234 залах Москвы

Сама трансляция стала возможной благодаря подсистеме аудио-видеофиксации, реализованной в рамках КИС СОЮ. Она в режиме реального времени позволяет транслировать ход заседания на Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы. Полный запуск портала в промышленную эксплуатацию запланирован на 30 декабря 2016 г.

В настоящее время системой аудио-видеофиксации оборудовано 234 зала в районных судах, 120 — в новых районных судах, 102 зала — в Мосгорсуде. В залах судебных заседаний установлены видеокамеры, в потолок вмонтированы микрофоны, на монитор выводится 6 потоков: на судью, обвиняемого, прокурора, помощника судьи, других участников процесса.

На закрытых заседаниях аудио-видеофиксация не производится во избежание утечек информации. Также в судах установлено 200 информационных киосков для вывода информации о проходящих и запланированных слушаниях.

Полный запуск КИС СОЮ в промышленную эксплуатацию запланирован на 30 декабря 2016 г.

Средний размер видеозаписи одного заседания составляет 150-200 Мб. Для хранения записей в Мосгорсуде имеется большая система хранения данных вместимостью 1,5 Пбайт. «В планы Мосгорсуда входит оснащение системой аудио-видеофиксации всех районных и мировых судов Москвы, а также увеличение объемов хранилища. Мы планируем осуществлять автоматическое распознавание речи говорящих во время судебного заседания с переводом аудио в текстовый формат. На эту тему ведутся переговоры с ведущими разработчиками подобных решений», — рассказал начальник отдела компьютерного обеспечения Мосгорсуда Михаил Тузиков.

Инженерные системы ЦОД позволяют размещать серверное и вычислительное оборудование с энергопотреблением до 250 кВт, общая численность стоек — 20 шт, половина из них пока свободны. 150 Тбайт выделено под все судебное делопроизводство. В Мосгорсуде действуют 100 физических серверов, на базе которых развернута платформа виртуализации, обеспечивающая работу 300 виртуальных серверов прикладных подсистем.

«Онлайн-трансляция судебного заседания в Дорогомиловском суде стала первым публичным применением технологий КИС СОЮ. Никаких сбоев в процессе не возникло. Проведение подобных трансляций нацелено на повышение открытости и прозрачности работы судебной системы. Эта же цель стоит и перед реализуемым «Крок» проектом внедрения КИС СОЮ. По его окончанию в московских судах общей юрисдикции будут обеспечены все необходимые условия для устранения очередей и волокиты, своевременности исполнения судебных решений, оптимизации рабочего времени работников судов, минимизации финансовых затрат и повышения безопасности обработки данных», — уверена заместитель генерального директора компании «Крок» по работе с госсектором Татьяна Толстова.

О проекте «КИС СОЮ»

Проект по внедрению «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) начался в ноябре 2015 г. Речь идет о внедрении 8 прикладных и 4 обеспечивающих систем. В частности, будут созданы внешний и внутренний порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио-, видеопротоколирования заседаний и видеоконференцсвязи с СИЗО столицы. Дела между инстанциями и фигурантами процессов будут передаваться в электронном формате. Запланирована интеграция с 12 государственными ведомствами. Ожидаемые эффекты — повышение доверия граждан к судебной системе и ее открытость, экономия времени всех участников процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей. Окончание работ запланировано на декабрь 2016 г.

Стоимость проекта — $40,8 млн, эти средства выделил Международный Банк реконструкции и развития на реформирование судебной системы России. Исполнителем работ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.