Twitter не взяли на встречу ИТ-шников с Трампом, потому что он слишком маленький
Не вышел капитализацией
Новоизбранный глава США Дональд Трамп (Donald Trump) не пригласил руководство Twitter на официальную встречу политика с главами ИТ-компаний. Представитель штаба Трампа пояснил журналистам, что это связано с «маленькими размерами» сервиса микроблогов.
«Их не пригласили потому, что они недостаточно крупные», - приводит слова официального представителя Reuters. По предположению журналистов, оценка связана с рыночной капитализацией компании.
Наименьшая капитализация среди компаний, приглашенных на встречу с руководством страны, была производитель электромобиля Tesla – $31,92 млрд. Капитализация Twitter составляет лишь $13,85 млрд – гораздо меньше, чем у таких участников встречи, как Facebook и Amazon.
След эмодзи
Журналисты отмечают, что Дональд Трамп активно использовал сервис микроблогов в ходе предвыборной кампании. Между тем, источник в Twitter сообщил Reuters, что причина отказа в приглашении руководства Twitter к Трампу может быть в неприязненных отношениях между новоизбранным президентом и главой компании Джеком Дорси (Jack Dorsey), сложившихся в ходе этой кампании в октябре 2016 г. Якобы, Дорси отказался запускать в сервисе эмодзи против соперницы Трампа Хиллари Клинтон (Hillary Clinton).
потому что его капитализация в $13,85 млрд недостаточно велика
Представитель Трампа опроверг эту информацию, уточнив, что политик ранее имел разногласия с разными участниками встречи, к примеру, с главой Amazon Джеффом Безосом (Jeff Bezos) и главой Apple Тимом Куком (Tim Cook), который вообще организовал в свое время фонд для сбора предвыборных пожертвований Клинтон. Что касается самого политика, выступая перед участниками встречи, он отметил, что не все попали в список приглашенных, однако конкретно Twitter не упомянул.
Встреча удивительных людей
Встреча Дональда Трампа с главами ИТ-компаний прошла в минувшую среду в Нью-Йорке. Несмотря на то, что многие из приглашенных поддерживали в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон, Дональд Трамп развеял их беспокойство о возможных последствиях.
«Вы – абсолютно удивительные люди. Мы хотим, чтобы вы продолжали свои невероятные инновации. Как никто другой в этом мире. Нет больше таких, как люди в этой комнате», - цитирует политика Bloomberg. По словам участников встречи, одной из ее главных тем стали вопросы рынка труда, взаимоотношения с Китаем и безопасность смартфонов.