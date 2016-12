Microsoft анонсировала выпуск говорящих холодильников на ее ПО

Говорящие с пользователем

Благодаря обновлению Windows 10 Creators Update, которое Microsoft рассчитывает выпустить весной 2017 г., виртуальный голосовой помощник Cortana появится на гаджетах интернета вещей, включая холодильники и тостеры.

Как пишет Zdnet, компания обнародовала планы на конференции WinHEC 2016 в китайском Шэньчжэне (Shenzhen) в ходе презентации «Cortana и голосовая платформа». Главным условием в подключении виртуального помощника к домашним устройствам станет наличие у них дисплея.

Также голосовой помощник можно будет подключить к концентраторам интернета вещей (IoT gateway), специализированным шлюзам для передачи данных от датчиков и терминалов, поддерживающим гетерогенную структуру сети и разные протоколы обмена данных.

Cortana вас услышит

Как пояснила главный программный менеджер компании Мэй Джи (May Ji), Microsoft планирует участие партнеров-производителей техники в двух программах, которые будут включены в Creators Update. Первая позволит запускать устройства, выводя их из спящего режима, при звуках голоса пользователя (Wake on Voice from Modern Standby). Вторая включает распознавание голоса пользователя на расстоянии (Far-field Voice).

Примером этого могут служить игровой контроллер Kinect от Microsoft и Voice Controlled Smart TV от Samsung. Эти устройства способны распознавать голос на расстоянии до семи метров.

Кадр из презентации Microsoft, анонсирующий появление кухонной техники с голосовым помощником Cortana

Для Cortana она позволит работать в помещениях с фоновым шумом, различая голос на расстоянии до четырех метров. По словам Мэй Джи, виртуальный помощник придет на девайсы интернета вещей через несколько месяцев после запуска Creators Update, начав с рынков США и Великобритании, позже появится дополнительная поддержка языков.

Тренировка помощника продолжится

Журналисты отмечают, что Microsoft начала «тренировать» Cortana в дистанционной работе с ПК еще в августе 2016 г. после выпуска обновления Windows 10 Anniversary Update. В обновлении доступ к функции голосового управления Cortana находился непосредственно на экране блокировки.

Кроме того, уведомления Cortana стали доступны на устройствах под управлением сторонних операционных систем, например, Android. Уведомления синхронизируются между устройствами различного типа. В Creators Update разработчики продолжат стабилизировать работу виртуального помощника.